Ascolti Tv martedì 31 dicembre 2019 L’anno che verrà 30.4% Capodanno in musica 19.4%

Ascolti Tv martedì 31 dicembre 2019. Stravince L’anno che verrà con Amadeus. Solo il 19.4% per Capodanno in musica con Federica Panicucci. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per l’ultimo giorno del 2019.

Ascolti Tv martedì 31 dicembre 2019, il prime time

Su Rai 1 L’Anno che Verrà ha conquistato 4.772.000 spettatori con 30.4%

Su Rai 2 Gli Aristogatti ha intrattenuto 1.157.000 telespettatori con 6.9%

Su Rai 3 Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo:1.418.000 con 8.6%.

Su Canale 5 Capodanno in Musica ha siglato 2.777.000 spettatori con 19.4%

Su Rete 4 Harvey totalizza 201.000 telespettatori con 1.2%

Su Italia 1 Ghostbusters – Acchiappafantasmi, ha ottenuto 770.000 telespettatori con 4.6%

Su La 7 Un Povero ricco: 369.000 spettatori con 2.2%

Su TV8 Cirque du Soleil: 323.000 spettatori con 2.2%

Su NOVE Earthflight – Sorvolando il Pianeta: 174.000 con 1.1%

Ascolti Tv martedì 31 dicembre 2019, la fascia preserale Sempre più giù Conto alla rovescia Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.143.000 con 19.8%. Il game: 4.385.000 con 25.6% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 449.000 persone con 2.7% Su Rai 3 Blob sigla 933.000 telespettatori con 5.5%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia: 2.538.000 con 14.9%. Presentazione 1.819.000 con 11.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla 673.000 fan con 4.1% Su Italia 1 The Blues Borthers: 1.091.000 spettatori con 6.4% Su La 7 Assassinio a Bordo: 240.000 con 1.5%. Su TV8 4 Cuochi d’Italia fa mettere a tavola 273.000 spettatori con 1.6%. Ascolti Tv martedì 31 dicembre 2019, l’access prime time Il messaggio di fine anno di Matterella catalizza l’access prime time Su Rai 1 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella: 4.905.000 con 28,84%. Su Rai 2 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella: 560.000 con 3.3%. Su Rai 3 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella: 834.000 con 4.9%. Su Canale 5 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella: 2.514.000 con 14.8%. Su Rete 4 Il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella: 514.000 con 3% Su TV8 Guess my Age: 435.000 telespettatori con 2.6% Su NOVE C Deal with it – Stai al gioco ha registrato 260.000 con 1,5%.

Daytime mattutino

Storie italiane al 17.8%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.153.000 con 17.8% e 1.060.000 con 14.6%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 409.000 con 5.5% e 1.010.000 con 8.9%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.157.000 con 12.2%.

Su La 7 Tagadà – Le storie ha registrato 119.000 con 1.9%

Day time pomeridiano

Bene Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Vieni da me 2.161.000 con 14.4%. Il Paradiso delle Signore Daily 1.822.000 con 13.7%.

Su Rai 2 La Dottoressa dell’Isola: 704.000 con 4.7%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.727.000 telespettatori con 11.3%.

Su Canale 5 Il Segreto 1.866.000 con 14.1%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 894.000 telespettatori con 5.9%

Seconda serata

Bassi ascolti per Blob 2019

Su Rai 1 il film d’animazione Monsters University: 667.000 con 4.3%. il

Su Rai 3 Blob 2019 ha registrato 298.000 telespettatori con 2.4%.