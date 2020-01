Ascolti Tv domenica 5 gennaio 2020. Vince Rai 1 con la favola La Bella e la Bestia. Canale 5 al di sotto del 10%. I Miserabili su Rai 3 chiudono oltre il 9%. Ecco nei dettagli quanto è accaduto.

Su Italia 1 il film Now you see me – I maghi del crimine: 1.632.000 telespettatori con 7.3%