Ascolti Tv lunedì 6 gennaio 2020. La serata speciale di Soliti ignoti abbinati alla Lotteria Italia al 24.2%. Crolla Canale 5 con Pinocchio all’8%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Su Italia 1 Now You See me 2 ha intrattenuto 1.518.000 persone con 6.8%