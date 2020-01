Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020. Crolla il GF vip 4 mentre la prima puntata de Il cantante mascherato su Rai 1 supera il 20%. The new Pope sia su Sky Atlantic che su Sky Cinema non raggiunge l’1% di share. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel.

Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Cantante Mascherato.ha conquistato 4.437.000 telespettatori con 20,9%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 1.105.000 con 4.25% e 1.102.000 con 4.6%

Su Rai 3 il film Io sono Tempesta ha ottenuto 1.593.000 telespettatori con 6,5%.

Su Canale 5 GF Vip 4 ha raggiunto 2.922.000 persone con 16.76%

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.157.000 telespettatori con 6,1%.

Su Italia 1 il film Giustizia privata ha registrato 1.636.000 telespettatori con 6,75%.

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 869.000 telespettatori con 4,51%.

Su TV8 MasterChef Italia 2018 è scelto da 593.000 telespettatori con 2,7%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 396.000 telespettatori con 2,2%.

Su Real Time/+1 Bake Off Italia – All Stars Battle 447.000 con 1.76%

Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020, la fascia preserale L’Eredità sfiora il 26% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.586.000 con 21.28%. Il game: 5.270.000 con 25.83% Su Rai 2 Blue Bloods sigla 752.000 telespettatori con 3.96%. Su Rai 3 Blob interessa 1.080.000 spettatori con 4.68%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.687.000 con 16.33%. Avanti un Altro 4.002.000 con 20.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 602.000 con 3.72% e 967.000 con 4.34% Su TV8 Cuochi di Italia raggiunge 528.000 telespettatori con 2.4% Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020, l’access prime time Striscia al 18.3. La fascia oraria è appannaggio di Amadeus Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.817.000 telespettatori con 22,53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 927.000 telespettatori con 3.6%. Su Rai 3 #GenerAzione Bellezza 1.544.000 con 6.3%. Un posto al sole 1.838.000 con 7,11%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.726.000 telespettatori con 18.3%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.383.000 con 5,58% e 1.400.000 con 5.4%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 1.582.000 telespettatori con 6.2%. Su TV8 Guess My Age ha intrattenuto 605.000 spettatori con 2.4%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 341.000 spettatori con 1.3%.

Il daytime mattutino

Buoni gli ascolti di UnoMattina

Su Rai 1 Uno Mattina: 895.000 telespettatori con 17.8%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 130.000 spettatori con 2.34%.

Su Rai 3 Agorà convince 488.000 spettatori con 8.62%

Su Canale 5 Forum: 1.494.000 telespettatori con 17.94%

Su La 7 L’Aria che Tira : 388.000 con 6.14% e 553.000 con il 4.8%

Il day time pomeridiano

Bene il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1 Vieni da me 1.739.000 con 12.4%. Il Paradiso delle Signore Daily 1.716.000 con 14.6%. 1.739.000 con 12.4%.1.716.000 con 14.6%. La vita in diretta 1.782.000 con 13,45%.

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 696.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.743.000 telespettatori con 12.9%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2055.000 con 16,45% e 2182.000 con 15,34%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 1.043.000 telespettatori con 7,33%

Ascolti Tv venerdì 10 gennaio 2020, seconda serata

Le IeneYeh meglio in seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 844.000 telespettatori con 10,37%.

Su Rai 2 The Resident 577.000 persone con 3%

Su Rai 3 La grande storia 585.000 con 3,41%

Su Canale 5 GF Vip Night in onda dall’1.16 all’1.23: 1.262.000 con 23.07%