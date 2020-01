Ascolti Tv domenica 12 gennaio 2020. La prima serata Rai e Mediaset è stata fondata su repliche. Non è L’Arena si ferma al 5.7%. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 12 gennaio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Mondo sulle Spalle in replica, ha conquistato 2.777.000 persone con 11.9%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.177.000 con 8.7%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.965.000 con 10.7%

Su Rai 3 Il film Detroit ha ottenuto 621.000 telespettatori con 2.73%.

Su Canale 5 Sole a Catinelle: 3.107.000 spettatori con 12.6%

Su Rete 4 il film Il ragazzo della porta accanto ha siglato 922.000 telespettatori con 3.9%.

Su Italia 1 il film L’uomo d’acciaio ha registrato 1.595.000 telespettatori con 7.25%.

Su La 7 Non è l’Arena ha coinvolto 1.133.000 telespettatori con 5.77%.

Su TV8 il film Hotel è scelto da 515.000 telespettatori con 2.3%.

Su NOVE Deal With It – Stai al gioco: 217.000 telespettatori con 0.9%.

Ascolti Tv domenica 12 gennaio 2020, la fascia preserale Ridimensionato vanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità – La sfida dei Sette: 3.640.000 con 18.5%. Il game: 5.306.000 con 24.1% Su Rai 2 Che Tempo che farà ha registrato 1.037.000 telespettatori con 4.5%. Su Rai 3 Blob ha registrato 862.000 telespettatori con 3.61% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.695.000 con il 14% e Avanti un Altro! 3.766.000 con 17.4%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 918.000 telespettatori con 3.9%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 806.000 telespettatori con 3.6% Su La 7 La serie Drop Dead Diva: 205.000 telespettatori con 0.96%. Ascolti Tv domenica 12 gennaio 2020, l’access prime time Paperissima sprint 11.9% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.453.000 telespettatori con 21% Su Rai 3 Che ci faccio qui 1.092.000, con 4.28%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.054.000 spettatori con 11.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.150.000 con 4.59% e 1.052.000 con 4.03%. Su NOVE Supercoppa di Spagna ha interessato 745.000 telespettatori con 3.1%.

Il daytime mattutino

Linea Verde sfiora il 21%

Su Rai 1 Linea Verde: 3.235.000 con 20.9%.

Su Rai 2 La settimana Ventura ha registrato 570.000 telespettatori con 4.32%.

Su Rai 3 Il posto giusto 338.000 con 1.93%.

Su Canale 5 Melaverde ha siglato 1.952.000 telespettatori,con 14.65%.

Su La 7 L’ingrediente perfetto 126.000 persone con 1.52%

Ascolti Tv domenica 12 gennaio 2020, day time pomeridiano

Il ritorno di Domenica live al 14.7%

Su Rai 1 Domenica In: 3.227.000 con 18.7% e 2.752.000 con 17.2%. Da Noi – A Ruota Libera 2.182.000 con 12.5%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 1.317.000 con 7.7%. Quelli che il Calcio: 1.409.000 con 8.8%.

Su Rai 3 Kilimangiaro – Il grande viaggio: 934.000 con 5.88%. Kilimangiaro Tutte le facce del mondo 1.750.000 con 10.14%

Su Canale 5 Domenica Live: 2.518.000 spettatori con 14.7% di share

La seconda serata

La domenica sportiva sfiora il 9%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 565.000 telespettatori con 5.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 903.000 telespettatori con 9.84%.

Su Canale 5 Il film E fuori nevica! ha registrato 1.160.000 con 9%.

Su Rete 4 Pressing Serie A ha registrato 502.000 telespettatori con 4.6%.