Ascolti Tv domenica 19 gennaio 2020. Torna Barbara D’Urso su Canale 5 e riesce a vincere la serata. Il film di Rai 1 Chi m’ha visto si ferma al 12.8%. Miglior risultato stagionale per Massimo Giletti che ha ospitato Tony Colombo e la moglie a Non è L’Arena. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel.

Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso: 2.502.000 telespettatori con 14.1%.

Su La 7 Non è l’Arena ha coinvolto 1.355.000 telespettatori con 6.74%.

Su NOVE Deal With It – Stai al gioco, in prima serata, 186.000 telespettatori con 0.8%.