Ascolti Tv giovedì 13 febbraio 2020. Vince la Coppa Italia. Canale 5 è poco al di sopra del 9% ed è superata da Italia 1 con l’esordio delle Iene. Dritto e rovescio ha la maglio, ancora una volta, su Piazzapulita. Deludente esordio per Skianto. MasterChef Italia 9 su Sky Uno ha totalizzato 856.000 spettatori con 2.64% nel primo episodio e 738.000 spettatori con 3.24% nel secondo. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel.

Su Rai 2 il film Love is all you need ha ottenuto 1.590.000 telespettatori con 6.7%.