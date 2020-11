Ascolti Tv domenica 1 ottobre 2020. L’Allieve 3 raggiunge il 22% di share e quasi doppia Live – Non è la D’Urso che deve fermarsi al 12.2% di share. Nonostante il programma chiuda i battenti ben oltre l’una e mezza di notte. Fabio Fazio arriva alla doppia cifra con il 10.3% di share. Giletti si ferma ad un dignitoso 5.7%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 1 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.943.000 con 22%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha coinvolto 1.250.000 spettatori con 4.5%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 2.686.000 spettatori con 10.3%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 1.892.000 spettatori con 12.2%

Su Rete 4 Lo Chiamavano Trinità: 1.283.000 spettatori con 5.7%

Su Italia 1 Wolverine – L’Immortale: 1.175.000 spettatori con 5.2%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.281.000 con 4.8% e con 910000 con 5.7%.

Su Tv8 Masterchef Italia: 611.000 spettatori con 2.8%.

Su NOVE Mario Cerciello Rega – Morte di un Carabiniere: 173.000 con 0.7%

Ascolti Tv domenica 1 ottobre 2020, la fascia preserale Ricaduta libera al 14% Su Rai 1 Eredità – La Sfida dei sette: 3.176.000 con 15.1%. L’Eredità 4.531.000 con 19.5% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 1.089.000 spettatori con 5.4% Su Rai 3 TGR segna 3.721.000 persone con 15.5% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.357.000 con 11.3%. RiCaduta Libera 3.291.000 con 14.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 896.000 spettatori con 3.6% Su La 7 Senti chi Mangia invita a tavola 116.000 spettatori con 0.5% Su NOVE Deal with It si fa scegliere da 170.000 spettatori con 0.7% Ascolti Tv domenica 1 ottobre 2020, l’access prime time Non decolla Paperissima Sprint. Bene la presentazione di Che tempo che fa Su Rai 1Soliti Ignoti: 5.157.000 spettatori con 19.2% Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo che Fa: 1.834.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.434.000 spettatori con 12.8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.397.000 con 5.3% e 1.383.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha siglato 1.055.000 spettatori con 4% Su Tv8 4 Ristoranti: 645.000 spettatori con 2.4% Su NOVE Little Big Italy convince 375.000 persone con 1.4%

Ascolti Tv domenica 1, daytime mattutino

Buon risultato per Edoardo Raspelli con Le Storie di Melaverde che sfiorano il 10%

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 288.000 spettatori con 13.2%

Su Rai 3 Radici registra 486.000 spettatori con 2.6%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 995.000 con 9.8%. Melaverde: 1.950.000 con 14.2%.

Su Rete 4 Colombo: 436.000 con 2.4%. 436.000 con 2.4%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 163.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv domenica 1, day time pomeridiano

Domenica in sfiora il 19%

Su Rai 1 Domenica In: 3.094.000 con 16.7% e 3.012.000 con 18.8%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.297.000 con 12.5%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.195.000 con 7.2%. Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà 986.000 con 7.2%

Ascolti Tv domenica 1 ottobre 2020, seconda serata

Pressing al 7% vince su la DS

Su Rai 1Speciale Tg1: 617.000 spettatori con 6.7%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 855.000 con 5.7%. L’Altra DS 331.000 spettatori con 4.4%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.377.000 persone con 7.6%

Su Rete 4 Febbre da Cavallo – La Mandrakata: 198.000 spettatori con 3%