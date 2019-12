200 anni di L’Infinito sui canali Rai e RaiPlay

La Rai celebra i 200 anni di L’Infinito. E lo sta facendo con un video in onda fino al 31 dicembre su tutti i canali Rai e su RaiPlay.

200 anni di L’Infinito sui canali Rai e RaiPlay

Si tratta di un viaggio sonoro e visivo con le voci degli artisti, che hanno offerto gratuitamente il proprio contributo. Il video è un insieme armonioso dei versi del manoscritto di Leopardi in cui ci sono anche elementi di animazione.

Siamo in presenza di un mosaico di ventidue voci che appartengono a ventidue grandi della musica d’autore italiana. La caratteristica è che i volti e i nomi restano un mistero. Ma la singolarità è che ognuno recita un verso dell‘Infinito di Giacomo Leopardi.

Il filmato, targato Rai e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e per il Turismo, sta andando in onda sulle reti di viale Mazzini per celebrare i duecento anni della poesia composta dal poeta recanatese nel 1819.

La conclusione della messa in onda è fissata al 31 dicembre su tutti i canali Rai e su RaiPlay.

Il progetto è firmato da Rai Cultura che sul web ospita anche una pagina dedicata, www.raicultura.it/200infinito e da Direzione Creativa Rai.

L’infinito si propone di chiudere l’anno nel segno della bellezza e della valorizzazione di una delle espressioni più alte della nostra letteratura.

200 anni di L’Infinito – il progetto collettivo

Il testo poetico è un progetto collettivo che assume un particolare significato oggi. Intanto L’infinito mantiene intatta anche oggi tutta la propria forza alla quale Rai e MiBACT rendono omaggio.

Le celebrazioni del bicentenario si sono aperte con le voci degli studenti, sull’“ermo colle” di Recanati.

Successivamente si è proceduto in tutta Italia, nelle scuole e nelle piazze, nelle molteplici versioni dialettali divenute virali sul web.

Siamo in presenza di una grande lettura collettiva de “L’Infinito” che ha accompagnato la ricorrenza dei duecento anni dalla composizione e che i ventidue cantautori italiani, ora lettori d’eccezione, hanno affidato al grande pubblico della Tv..

L’Infinito di Leopardi – il testo

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s’annega il pensier mio:

E il naufragar m’è dolce in questo mare.