Aida 29 dicembre Canale5 – anticipazioni attori regia curiosità sull’opera

Domenica 29 dicembre, Canale5 manda in onda Aida in seconda serata alle 23.30. La rete leader di Cologno Monzese celebra Giuseppe Verdi proponendo in televisione la sua opera più famosa: Aida. La regia è di Sabrina Tricarico e la voce narrante è di Alfonso Signorini.

Aida 29 dicembre Canale5 – anticipazioni

Per la prima volta nella storia, Aida, opera in quattro atti del compositore italiano viene messa in scena nella suggestiva cornice della Black Sea Arena di Batumi, in Georgia. E’ stato un successo senza precedenti con la partecipazione di oltre 10 mila spettatori.

Promotore di questo importante progetto artistico culturale il famoso cantante lirico georgiano George Andguladze.

Si tratta di un basso georgiano specialmente conosciuto per le sue interpretazioni nel repertorio verdiano. Da anni è ambasciatore dell’Opera Lirica nel mondo per il suo paese e gestisce importanti progetti culturali tra l’Italia e la Georgia.

In questa rappresentazione Andguladze è anche in scena, nel ruolo di Ramfis, il Gran Sacerdote.

Aida 29 dicembre Canale5 – trama dell’opera

Aida, principessa figlia del Re di Etiopia Amonasro, vive a Menfi come serva. Un giorno viene rapita dagli Egizi durante una spedizione militare contro l’Etiopia. A quel punto suo padre organizza un’incursione per liberarla dalla prigionia. Ma, fin dal primo giorno della sua cattura Aida è innamorata, ricambiata, del giovane guerriero Radamès. Costui, però, ha un’altra contendente, Amneris, la figlia del Faraone d’Egitto. Il suo cuore è quindi diviso tra l’amore per il padre, la sua Patria e quello per Radamès.

Basata su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette, in questa occasione l’Aida è messa in scena dal regista italiano Enrico Stinchelli. La direzione è affidata al maestro d’orchestra Pier Giorgio Morandi, al timone della “Tiblisi Opera and Ballet Theatre Chorus and Orchestra”.

L’opera è prodotta da Roma Press è patrocinata dal Ministero dell’Educazione, Scienza, Cultura e Sport della Georgia.

Alcune notizie sull’opera

Aida è un’opera egiziana storica. Le scene sono basate su descrizioni storiche, i costumi disegnati avendo i bassorilievi dell’alto Egitto come modello.

La prima dell’opera fu ritardata a causa della guerra franco-prussiana, dato che i costumi e le scene erano a Parigi sotto assedio. Quando finalmente la prima ebbe luogo ottenne un enorme successo e ancora Aida oggi continua ad essere una delle opere liriche più famose.

Verdi raggiunse un effetto sensazionale con l’utilizzo, nella Marcia trionfale, di lunghe trombe, del tipo delle trombe egiziane o delle buccine romane appositamente ricostruite per l’occasione, ma dotate di un unico pistoncino nascosto da un panno a forma di vessillo o gagliardetto.

La prima rappresentazione avvenne quindi al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, diretta da Giovanni Bottesini. Per l’anteprima italiana sotto la sua diretta supervisione, Verdi scrisse una ouverture, che però alla fine non venne eseguita per un ripensamento, considerando il breve preludio più organico ed efficace.