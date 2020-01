Rai 3 propone due programmi: Io scrivo e Romanzo italiano. Ambedue sono dedicati alla scrittura ed alla letteratura e vanno in onda in giorni e collocazioni orari e differenti.

Io scrivo e Romanzo italiano – Rai 3 racconta malattia e letteratura

La terza rete di Stefano Coletta propone oggi, sabato 4 gennaio, il film-documentario Io scrivo. Inoltre sempre oggi 4 gennaio propone il programma Romanzo italiano, di cui va in onda il terzo appuntamento. Ambedue i programmi si occupano di scrittura e propongono, sotto diverse angolazioni, il significato che ha, sia per le persone comuni, sia per gli scrittori veri e propri, il desiderio di scrivere.

La novità di Rai 3 per il 2020 si chiama proprio Io scrivo. Va in onda dal 4 gennaio in prima serata alle 21.35. È un film documentario di Matilde D’Errico.

Invece Romanzo italiano è un format originale di Camilla Baresani. Attraverso un viaggio in otto regioni d’Italia, racconta le storie personali e professionali di 29 autori della letteratura italiana contemporanea.

Io scrivo – film documentario di Matilde D’Errico anticipazioni

Matilde D’Errico ha realizzato Io scrivo un film documentario finalizzato a far capire come la scrittura può essere un mezzo per metabolizzare malattie come il tumore al seno. Insomma lo scopo è di incontrare alcune donne del reparto di Senologia e Terapie Integrate del Policlinico Gemelli di Roma.

A guidarle come insegnante di scrittura c’è proprio Matilde D’Errico, autrice e regista del documentario che ha vissuto in prima persona la malattia affrontandola e curandola.

Io scrivo infatti racconta la vita fuori e dentro l’ospedale delle 12 donne protagoniste. Tutte frequentano il laboratorio di scrittura per imparare a gestire le proprie emozioni affidandole alle pagine di un libro. La D’Errico descrive anche la vita del reparto con medici ed infermieri che si prodigano per combattere questa patologia che può essere totalmente sconfitta. Vengono Inoltre raccontate le attività della Onlus “Susan G. Komen Italia” da sempre impegnata nella lotta contro il tumore al seno.

Romanzo italiano – il racconto degli autori contemporanei

Romanzo italiano è un formato originale di Camilla Baresani nel quale la giornalista Annalena Benini realizza un lungo viaggio in otto regioni italiane per raccontare le storie di 29 autori. In particolare questa settimana si reca in Puglia. A Bari, Annalena Benini, incontra Gianrico Carofiglio e ripercorre con lui i luoghi che hanno fatto da sfondo ai suoi pluripremiati romanzi. Carofiglio parla anche dei suoi personaggi tra i quali il celebre avvocato Guido Guerrieri.

La prossima tappa della puntata è Martina Franca per incontrare Donato Carrisi. Lo scrittore racconta come questo luogo abbia contribuito a creare tutte le suggestioni dei suoi romanzi, tra cui i protagonisti dei thriller da lui scritti.

L’ultimo scrittore incontrato è Mario Desiati, autore del libro Il paese delle spose infelici.