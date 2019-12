Stasera in tv 23 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in tv 23 dicembre 2019. Siamo vicini al Natale e la programmazione si arricchisce di programmi e pellicole a tema. Intanto Rai 1 conclude la prima stagione di Ognuno è perfetto. Vediamo nei dettagli quanto accade nella prima e nella seconda serata televisiva.

Stasera in tv 23 dicembre 2019 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.20 va in onda l’ultima puntata di Ognuno è perfetto. La serie interpretata da Cristiana Capotondi e Edoardo Leo con in gruppo di ragazzi down volge alla conclusione.Vanno in onda gli episodi 5 e 6. Rick riesce a trovare Tina ed a riportarla in Italia. Ma sono ancora tanti gli ostacoli da separare.

Rai 2 in prima serata propone il film Alla ricerca di Nemo. La pellicola di animazione racconta la storia del pesciolino Nemo che si perde e viene catturato.Finisce nell’acquario di un dentista di Sidney in Australia.

Subito dopo la seconda e ultima puntata di Stramaledetti amici miei. Si tratta di una sorta di best off di quanto è andato in onda.

Rai 3 manda in onda l’ultima puntata di Report. Sigfrido Ranucci conclude l’edizione autunnale del programma interessandosi sempre di argomenti legati all’attualità.

Rai Premium trasmette la nuova puntata di Private eyes. Il telefilm con Jason Priestey sta arrivando alle battute finali.

Rai 5 affida la prima serata al film Morte di un matematico napoletano. La pellicola è diretta da Mario Martone. Racconta gli ultimi giorni di vita prima del suicidio, del celebre matematico Renato Caccioppoli, ricercatore universitario, reduce dall’ospedale psichiatrico e uomo disilluso e tormentato.

Stasera in tv 23 dicembre 2019 – Programmi Mediaset

Retequattro manda in onda il film Non ci resta che piangere. Una delle pellicole migliori di Massimo Troisi viene riproposta in prime time. La storia ha come protagonista il bidello Mario e il si tratta di un altro maestro Saverio che si ritrovano improvvisamente catapultato indietro nel tempo.

In seconda serata ancora film. Questa volta si tratta di un altro cult: Polvere di stelle con Alberto Sordi e Monica Vitti.

Anche Canale 5 si affida ad un film il G.G.G. Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg. Si tratta di una storia fantastica in cui la protagonista incontra una sorta di gigante buono.

Italia 1 dedica la prima serata ad Alessandra Amoroso. Si chiama infatti “10 anni con Alessandra Amoroso” il programma musicale che ripercorre la storia professionale della cantante ex di Amici di Maria De Filippi. Il programma è fruibile su Mediaset Play.

Programmi e film su La7 Giallo e Sky

Su La 7 è in onda Grey’s anatomy. Due sono gli episodi trasmessi. Hanno come titoli rispettivamente Attratti dal sangue e Salto nella nebbia.

Subito dopo va in onda il programma sportivo Gazzetta Sports Awards che consegna i premi ai migliori personaggi sportivi dell’anno.

Sul canale Giallo va in onda in prima serata la serie Granchester con una nuova puntata composta da due episodi. Sono raccontate le vicende del reverendo Will Davenport e del poliziotto Geordie che si avvale dell’aiuto del religioso per risolvere casi di cronaca nera.ck London.

Su Sky Cinema family in prima serata il film Zanna Bianca. La pellicola è ispirata all’omonimo romanzo di Ja