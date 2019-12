Stasera in TV martedì 24 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera, martedì 24 dicembre 2019, in tv vine trasmessa la Santa Messa di Natale su Rai 1. Il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano va in onda su Canale 5. Previste fiction e film che potrete scoprire di seguito.

Stasera in TV martedì 24 dicembre 2019 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.20 in diretta dalla Basilica di San Pietro in Roma, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco.

Su Rai 2 alle 21.05 il cartoon movie Alla ricerca di Dory. Con l’aiuto di Nemo e Marlin, Dory cerca di ritrovare la propria famiglia, dalla quale ha ricordato di essere stata separata da piccolo. Nonostante le sue frequenti e continue amnesie la pesciolina affronta un’avventura senza precedenti.

Su Rai 3 alle 21.20 la 43° edizione del Festival del Circo di Montecarlo. Il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo e’ stato fondato nel 1974. Durante la manifestazione vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti piu’ meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

Su Rai 4 alle 21.15 il film Il mistero di Aylwood House. Una famiglia americana decide di passare l’estate in una casa della campagna inglese, Aylwood House, che è circondata da un bosco dove, secondo una leggenda, abita uno spirito tormentato.

Su Rai Movie alle 21.20 la commedia Ogni maledetto Natale. Massimo (Alessandro Cattelan) e Giulia (Alessandra Mastronardi) hanno storie e vite molte diverse. Quando si incontrano pero’ scatta il colpo di fulmine. C’e’ solo un problema: il Natale si avvicina minaccioso. La decisione di trascorrere le Feste con le rispettive famiglie si rivelera’ un’insospettabile catastrofe dai risvolti tragicomici.

Stasera in TV martedì 24 dicembre 2019 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 21.20 il Concerto di Natale in Vaticano. Dalla prestigiosa sala Paolo VI in Vaticano, Federica Panicucci presenterà il tradizionale evento musicale benefico.

Su Italia 1 alle 21.25 il film Una Poltrona Per Due. Due anziani soci fanno una scommessa: trasformare un barbone qualsiasi in manager di successo, e trasformare l’attuale manager di successo in un barbone. Dopo aver raccolto un ladruncolo truffatore che vive sulla strada i due incastrano il manager della loro impresa fino a farlo arrestare.

Su Rete 4 alle 21.27 la commedia musicale 7 spose per 7 fratelli. I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

Su Canale 20 Mediaset Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello. Primo capitolo della trilogia tratta dall’omonimo romanzo di Tolkien. Un giovane hobbit e un variegato gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, partono per un delicata missione, guidati dal potente mago Gandalf. Devono distruggere un anello magico e sconfiggere il malvagio Sauron.

Stasera in TV – i programmi Iris, TV8, NOVE

Su Iris alle 21.00 il film Cafè Society. Nel periodo d’oro del cinema hollywoodiano degli anni Trenta, Bobby decide di tentare la strada del successo sul grande schermo. Giunto a Los Angeles, però, scopre che il mondo dello spettacolo riserva alcune amare sorprese.

Su TV8 alle 21.30 Fantozzi in paradiso. Mentre sta assistendo al funerale di un amico, Fantozzi resta ferito in un incidente. All’ospedale scopre di avere una sola settimana di vita. L’uomo cerca quindi di godersi al meglio il tempo che gli resta.

Su NOVE alle 21.25 Un amore di testimone. Ricco e affascinante playboy scopre di essere innamorato della sua migliore amica quando questa parte da sola per un lungo viaggio in europa. Peccato che al suo ritorno la ragazza sarà fidanzata con uno scozzese.