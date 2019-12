Natale 2019 programmazione religiosa del 25 dicembre 2019

Ecco la programmazione di Natale nel giorno del 25 dicembre 2019. Ci riferiamo in particolare agli appuntamenti religiosi a tema natalizio che propongono le principali reti.

Natale 2019 programmazione 25 dicembre

Su Rai 1 la mattinata si apre alle 09.35 con lo spettacolo Lo Zecchino di Natale. Una lunga mattinata con le principali canzoni delle festività natalizie e quelle dello Zecchino d’oro. Con Paolo Belli e Gloria Guida.

Segue una puntata speciale di A sua immagine con Lorena Bianchetti. E, alle 10.55 la Santa Messa dalla basilica Santa Maria in Trastevere di Roma. A mezzogiorno il messaggio natalizio e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.

Come ogni anno segue il concerto di Natale da Assisi, dalla Basilica superiore di San Francesco.

Natale 2019 A sua immagine puntata speciale 25 dicembre

La conduttrice di A sua immagine, Lorena Bianchetti, con i suoi ospiti, parla dei simboli originari del Natale, per portare questa giornata al suo significato profondo. Paolo Balduzzi sarà in collegamento dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, per il tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Si potrà anche vedere il più grande presepe meccanico d’Europa di Torino e seguire il percorso degli zampognari alla Madonnelle di Trastevere, con una Novena zampognara romanesca itinerante per le vie del rione. Ma non solo. Si andrà ad Erice, dove gli zampognari di tutta Europa si sono radunati per un incontro collettivo. Mentre da Palermo, Ficarra e Picone manderanno i loro simpatici auguri natalizi.

Natale 2019 programmazione tematica del 25 dicembre su Tv2000

La programmazione del 25 dicembre su Tv 2000 comincia con il ‘Dixit dominus’ di Haendel. Il concerto, organizzato dall’associazione culturale “Musica Reservata” di Marostica (Vicenza) è un messaggio ed una sfida alla SLA, di cui il direttore dell’orchestra e del coro, il Maestro Fabio Cusinato, è affetto.

Alle 15.30 è la volta di Christmas in Vienna. Tradizionale concerto di Natale che si svolge nel Wiener Konzerthaus. Un repertorio di musica classica e popolare eseguito da dall’Orf Vienna Radio Symphonic Orchestra, dalla Vienna Singing Academy e dal Vienna Boys Choir.

Concerto della Marina Militare alle 21.05. La Banda della Marina e con il Coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si esibiscono in un repertorio che abbraccia diversi generi musicali. Con Renzo Arbore, concerto di solidarietà dedicato alla Lega del Filo d’Oro.

La scelta alle 23.30. Dopo ‘Le bambine di Calcutta’ e ‘Le bambine di Calcutta crescono’, Andrea Salvadore torna in India per continuare a narrare la storia delle bambine di strada, ormai adulte, salvate dalle suore di Madre Teresa. Prima puntata.