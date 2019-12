Stasera in Tv giovedì 26 dicembre 2019 – I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 26 dicembre 2019. Nel giorno di Santo Stefano su Canale 5 va in onda il talent show All together now con Michelle Hunziker ed il rapper J-AX. Il resto della programmazione, invece, è dedicato a film e cartoni animati trasmessi sulle diverse reti televisive.

Stasera in Tv giovedì 26 dicembre 2019 – programmi film reti generaliste

Su Canale 5, alle 21.25, il talent show, All together now. In occasione della giornata di festa ascoltiamo come musica natalizia il brano “Baby it’s cold outside”, cantato dai conduttori Michelle Hunziker e J AX, mentre i giudici del muro indossano costumi da babbo natale e da renne.

Su Rai 1 , alle 21.25, il film fantastico del 2015,Cenerentola. Con Lily james. Alla morte del padre la giovane Ella si ritrova a vivere con la matrigna Tremaine e con le sue figlie Anastasia e Genoveffa. Viene relegata al ruolo di sguattera ma la sua vita cambia quando partecipa alla festa del principe. E’ là che incontrerà l’amore.

Su Rai 2 , alle 21.25, il film d’animazione del 2007, Ratatouille. Remy, topo di campagna dal gusta raffinato, si ritrova a Parigi nella cucina del ristorante del suo mito, il defunto chef Auguste Gusteau. Lì grazie all’aiuto di Remy, lo sguattero Alfredo diventa un cuoco eccellente.

Su Rai 3 , alle 21.20, il film drammatico del 2016, La soffiatrice di vento. Con Maria Ehrich. Germania 1890. Dopo la morte del padre, Marie e Johanna Steinmann sono costrette a lavorare presso il vetraio Heimer, un uomo burbero e taccagno. Ma Marie ha un sogno: riaprire il laboratorio di mastro vetraio del defunto genitore.

Su Rete 4 ,alle 21.25, il film commedia del 2019, Non è Natale senza panettone con i Legnanesi. Teresa, Mabilia e Giovanni sono costretti a trasferirsi a Napoli dopo che la loro casa è stata rasa al suolo per consentire la costruzione di un outlet.

Su Italia 1, alle 21.25, il film fantastico del 2016, Divergent – Allegiant. Con Shailene Woodley. Mentre Chicago è sull’orlo di una terribile guerra civile,Tris assieme a Quattro,Christina, Tori e Caleb, fugge dalla città murata. I ragazzi sono inseguiti dalle guardie armate fedeli al leader , la perfida Evelyn.

Stasera in Tv giovedì 26 dicembre – film su La7 Rai4 Iris Paramount

Su La7 , alle 21.15, il film di commedia del 1959, Operazione sottoveste. Con Cary Grant. II guerra mondiale:Matt Sherman, comandante del sottomarino Tiger, deve raggiungere le Filippine per alcune riparazioni . L’arrivo di un gruppo di ausiliarie che gli crea molti guai.

Su Rai 4 , alle 21.10, il film fantastico del 1990, Edward mani di forbice. Con Jhonny Depp.Un anziano inventore muore prima di completare Edward, un umanoide che possiede lame di forbici al posto delle mani. Tenero ed ingenuo viene adottato dalla famiglia di Kim.

Su Iris, alle 21.00, il film di commedia del 2014, Magic in the moonlight. Con Colin Firth. L’illusionista Stanlery Crawford indaga per smascherare la medium Sophie Baker. Si sospetta che la giovane voglia imbrogliare una ricca famiglia americana.

Su Paramount Network, alle 21.15, il film fantastico del 2004, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi. Con Jim Carrey. I tre fratelli Baudelaire hanno perso i genitori in un incidente misterioso. A occuparsi di loro sono ora il cattivissimo zio Olaf e altri parenti originali.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film di commedia del 2017, Poveri ma ricchissimi.Con Christian De Sica. La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una nuova passione: la politica. Così decide di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi principato indipendente e proporre così nuove leggi.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film d’azione del 1992, Arma letale 3. Con Mel Gibson.Alla vigilia della pensione, Roger viene degradato per colpa di Martin, ma con l’aiuto di una poliziotta e di un agente immobiliare, i due incastrano un ex sergente.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2019, Creation – L’evoluzione di Darwin.Con Ian Kelly. Il film narra il tormento di Charles Darwin, diviso tra il suo crescente ateismo, legato allo sviluppo della teoria dell’evoluzione, e l’amore per sua moglie Emma, profondamente religiosa.

Stasera in Tv giovedì 26 dicembre 2019 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film drammatico del 2018, Creed II. Con MIchael B. Jordan. La carriera di Adonis Creed è all’apice, grazie all’allenatore Rocky Balboa. Ma ora deve scontrarsi con un altro campione del pugilato: Viktor, figlio del leggendario Ivan Drago.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film di commedia del 2004, Sideways – In viaggio con Jack. Con Paul Giamatti. Miles, scrittore fallito ma raffinato intenditore di vini, trascina un amico prossimo alle nozze a visitare i vigneti della California.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, Asterix e il segreto della pozione magica. Panoramix pensa sia necessario trovare un suo successore per custodire il segreto della pozione magica. Con Asterix e Obelix decide di mettersi alla ricerca dell’eletto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, Avengers- Infinity war. Con Robert Downey Jr. Thanos vuole impossessarsi delle gemme elementari che permettono, a chi le possiede,di raggiungere l’onnipotenza. Gli Avangers e i Guardiani della Galassia devono fermarli.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2019, Non sono un assassino. Con Riccardo Scamarcio. Il giudice Giovanni Mastropaolo viene trovato morto. L’ultimo ad averlo visto è il suo amico nonchè vicequestore Francesco Prencipe. Tutti gli indizi sono contro di lui.