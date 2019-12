Stasera in tv 25 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in tv 25 dicembre 2019. Nel giorno di Natale la programmazione è piena di film dalle atmosfere natalizie. Poche le novità. Vediamo nei dettagli quanto va in onda questa sera.

Rai 1 trasmette in prima serata alle 21:25 il film fantastico La bella e la bestia di Bill Condon. Si tratta di una pellicola americana del 2017 con Emma Watson che arriva sulla prima rete di viale Mazzini in prima visione italiana. La storia racconta come un principe dall’aspetto bestiale sia imprigionato nel suo castello. Riuscirà a liberarsi di questo aspetto così brutto soltanto grazie all’amore della giovane Belle interpretata da Emma Watson. La pellicola è un rifacimento dell’omonimo film d’animazione del 1991.

Subito dopo alle 23:40 il film TV di animazione La Bella e la Bestia Un magico Natale.

Su Rai 2 in prima serata alle 21:05 Salemme… il bello della diretta. Si tratta della terza e ultima serata dell’ appuntamento con il teatro live. Lo spettacolo che Vincenzo Salemme porta in scena questa sera ha per titolo Una festa esagerata. Gennaro Parascandolo è alle prese con la festa per il diciottesimo compleanno della figlia. La moglie però ha deciso di trasformare la festa in un evento mondano. Ma un lutto improvviso rischia di mandare tutto a monte.

Subito dopo alle 23:40 Raidue manda in onda la seconda puntata in replica del programma musicale L”art d’o sole con Renzo Arbore.



Rai 3 alle 21:20 propone la serata evento Che storia è la musica. Dal teatro dell’Unione di Viterbo il pianista e musicista Ezio Bosso racconta la vita e le opere del compositore russo piotr Ilic Tchaikovsky. Svela la magia della celebre Patetica una delle più famose sinfonie di cui Bosso esegue dal vivo alcune parti. Il maestro è accompagnato dall’orchestra Europa filarmonica e dal coro filarmonico Rossini di Pesaro.

Su Rai Premium in prima serata il film TV Papa Luciani Il sorriso di Dio con la regia di Giorgio Capitani e l’interpretazione di Neri Marcorè nel ruolo del pontefice. La pellicola è del 2006.

Stasera in tv 25 dicembre 2019 – programmi Mediaset

Rete 4 in prima serata propone l’ennesima replica del film Via col vento di Victor Fleming. La notissima pellicola del 1939 è interpretata da Vivian Lake e Clark Gable. La durata è di 3 ore e 58 minuti. in Georgia Rossella ricca e capricciosa ama non corrisposta Hashley. Durante la Guerra di Secessione incontra l’affascinante Red Butler cambieranno per sempre la sua vita.

Canale 5 in prima serata propone il film commedia Il peggior Natale della mia vita di Alessandro Genovesi. Paolo e la sua compagna al nono mese di gravidanza, sono invitati a trascorrere il Natale nella lussuosa dimora di Alberto loro amico d’infanzia.

Ma Paolo finisce per combinare una serie in inesauribile di guai.

Su Italia 1 in prima serata Up-and-down una favola normale con Paolo Ruffini. Dal teatro Verdi di Firenze Paolo Ruffini porta in scena questo spettacolo incentrato sulle relazioni umane raccontate con ironia e delicatezza. Con lui sul palcoscenico un gruppo di ragazzi e ragazze con la sindrome di Down che ci raccontano la bellezza della diversità. Ospiti Mammucari e Juliana Moreira insieme a Gianluca Fubelli.

Stasera in tv 25 dicembre – i film su La 7 e Sky

Su La7 in prima serata il film commedia Pomi d’ottone e manici di scopa con Angela Lansbury. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra una aspirante strega cerca di mettere in pratica formule magiche da un antichissimo manuale. Il film ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 1972.

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi. Un manager in carriera litiga con la moglie e si trova a dover gestire da solo la casa e il 3 settembre.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 il film E.T. L’extraterrestre di Steven Spielberg. Diventato un vero e proprio cult della cinematografia internazionale racconta la storia di un extraterrestre che viene momentaneamente abbandonato sulla terra. Gli uomini e gli danno la caccia ma a nasconderlo provvedono tre bambini. Il film ha vinto 4 premi Oscar