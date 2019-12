Stasera in tv 28 dicembre 2019 – programmi in onda

Stasera in tv 28 dicembre 2019. Torna Pino Strabioli con l’ultima puntata di In arte… dedicata a Gianna Nannini. Da segnalare su Rai 5 una puntata dedicata al Cirque du soleil. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 28 dicembre 2019 – programmi Rai Mediaset

Su Raitre, alle 21.20, il programma musicale In arte… Gianna. Secondo e ultimo appuntamento con gli speciali di Pino Strabioli. La puntata di stasera è dedicata a Gianna Nannini. L’artista senese racconta la sua infanzia: la famiglia, gli affetti e i momenti più importanti della sua carriera attraverso le canzoni, i videoclip e le esibizioni nei programmi.

Su Rai 5, alle 21.15, il varietà Cirque du Soleil: Amaluna. Un nuovo appuntamento con le straordinarie acrobazie degli artisti del Cirque. La trama di questo spettacolo, creato e diretto da Diane Paulus nel 2012, ha per protagoniste la Regina Prospera e sua figlia.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà 55 passi nel sole. Una serata evento dedicata ad Al Bano e alla sua straordinaria carriera, con o senza Romina Power. Un viaggio compiuto dall’artista insieme alla figlia Cristel e a numerosi ospiti tra i quali ricordiamo Pippo Baudo, Toto Cutugno, i Ricchi ePoveri, Beppe Fiorello, Pupo, J-Ax e Lino Banfi.

Su Nove, alle 21.25, Frozen Planet. Seconda parte del viaggio nelle grandi terre selvagge dell’Artico e dell’Antartico. Grazie alle nuove tecnologie le telecamere ci fanno immergere nel mondo dei giganti polari riuscendo a catturare immagini rivoluzionarie.

Stasera in tv 28 dicembre 2019 – i film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2015, di Gerardo Olivares e OtmarPenker, Abel –Il figlio del vento, con Jean Reno, Tobias Moretti. Un cucciolo d’aquila cade dal nido. A recuperarlo e soccorrerlo è un ragazzino, Lukas (Manuel Camacho), che non va d’accordo con il padre, accanito cacciatore. Lukas gli tiene nascosta l’esistenza dell’aquilotto e cerca di farlo crescere contando sul prezioso aiuto di un guardaboschi assai comprensivo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2006, di Shawn Levy, Una notte al museo, con BenStiller, Carla Gugino. Larry Daley trova lavoro come guardiano notturno al museo di NewYork. Non sa che un’antica tavola egizia riporta in vita statue, pupazzi e animali impagliati.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Sean Anders, Daddy’s Home 2, con WillFerrell, Mark Wahlberg. Dusty (Mark Wahlberg) e Brad (Will Ferrell), rispettivamente padre biologico e adottivo di Dylan e Megan, hanno finalmente trovato un equilibrio nella gestione dei figli. Ma quando i loro padri arrivano in città per le vacanze natalizie, le vecchie rivalità emergono e la famiglia viene investita dal caos.

I film in onda su Paramount e Sky

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1961, di Blake Edwards, Colazione daTiffany, con Audrey Hepburn. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Lei, bizzarra e affascinante, si fa mantenere da un giro di amici; lui, scrittore a corto di ispirazione, si fa aiutare finanziariamente dall’amante.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1996, di Barry Levinson, Sleepers, con Robert De Niro. New York, Anni 60. A causa di una bravata, quattro amici finiscono in riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di un secondino. Undici anni dopo, diventati adulti, decidono di vendicarsi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2008, di Mark Osborne, John Stevenson, Kung Fu Panda. Un giovane panda di nome Po sogna di diventare un campione di Kung fu. Fra mille difficoltà riuscirà a conquistare la fiducia del saggio maestro Oogway.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Ruben Fleischer, Venom, con Tom Hardy, Michelle Williams. Il giornalista Eddie Brock vuole portare alla luce gli esperimenti illegali del Dott. Drake. Ma durante le indagini, viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in Venom.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Tom Hanks, Audrey Tautou. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma, diventando ben presto l’indiziato numero uno.