Stasera in tv 30 dicembre 2019 – I programmi in onda

Stasera in tv 30 dicembre 2019 – I programmi Rai

Su Rai 1 alle ore 21:25 va in onda il film di animazione Ballerina. Felicie e Victor sono i protagonisti di questa avventura, due orfani disposti a tutto pur di seguire i loro sogni. La ragazza vuole diventare una famosa ballerina, mentre il ragazzo un noto inventore.

Alle 21:20 Rai 2 ospita i primi quattro episodi in replica, della prima stagione del telefilm poliziesco 911. La serie è ambientata a Los Angeles e segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco sia sul lavoro che nella loro vita privata.

La seconda puntata della miniserie I miserabili va in onda alle 21:20 su Rai 3. L’adattamento dell’omonimo romanzo di Victor Hugo ha come protagonista Jean Valjean. L’uomo, scarcerato dopo aver sopportato 19 anni di lavori forzati, cerca di rifarsi una vita nella Francia del diciannovesimo secolo.

Rai 4 si tinge d’azione con il film A-Team, che va in onda alle ore 21:09. Basato sulla famosa ed omonima serie televisiva, anche in questo caso la pellicola ha come protagonista un gruppo di veterani della guerra del golfo. I quattro ex combattenti sono però accusati di crimini che non hanno mai commesso. Per questo motivo sono sempre in fuga dalla legge e si guadagnano da vivere facendo piccoli lavoretti da mercenari.

Stasera in tv 30 dicembre 2019 – I programmi Mediaset

Su Rete 4 va in onda alle 21:25 la seconda parte del documentario Mountains La vita sopra le nuvole. Il viaggio questa volta fa tappa su due delle catene montuose più famose del pianeta, le Montagne Rocciose e l’Himalaya. Scopriremo non solo cime innevate e valli nascoste, ma anche animali particolari.

Vasco Rossi è il protagonista di Canale 5 con Vasco Rossi Non Stop Live in onda alle 21:20. Lo speciale musicale svela i retroscena che riguardano la preparazione dei concerti del famoso artista rock. Scopriremo le emozioni che prova Vasco prima di salire sul palco o le decisioni dietro la scelta della scaletta.

Italia 1 propone il film Un amico molto speciale in onda alle 21:23. La trama ruota intorno ad Anthony, un bambino che, come tanti, vuole incontrare Babbo Natale per fare un giro sulla sua slitta. Quando Babbo Natale cade sul suo balcone, resta meravigliato e non si rende conto che si tratta di un ladro. I due si ritroveranno così a viaggiare insieme.

Anche su La 5 continuano le feste natalizie con il film Il sogno di una vita che va in onda alle 21:10. La pellicola ha come protagonista Callie, una cuoca che ritrova il suo amico di infanzia David. L’uomo iscrive la donna a sua insaputa ad un concorso annuale di sculture natalizie di ghiaccio. Competizione dove Callie si ritrova ad affrontare il suo capo Gloria. Ma durante la gara, Calli e David scopriranno di avere molto in comune.

Stasera in tv 30 dicembre 2019 – programmi e film sui canali Sky

Alle 21:15 su Sky Uno va in onda Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia. Anche in questo nuovo appuntamento Paco Torreblaca ed Alexandre Bourdeaux visiteranno 6 città italiane per trovare la pasticceria migliore del paese. Per vincere il titolo di Best Bakery della nazione, le pasticcerie si sfideranno a colpi di dolci.

L’azione è la protagonista della prima serata di Sky Cinema 1. Alle 21:15 va in onda in prima visione il film Peppermint – L’angelo della vendetta. Riley North è la protagonista di questa avventura, giovane madre che ha perso il marito e la figlia, entrambi uccisi da una gang criminale. Il sistema giudiziario corrotto rimette in libertà gli assassini. Per questo motivo, la donna decide di farsi giustizia da sola.

Paddington è il film protagonista della prima serata di Sky Family in onda alle 21:00. La trama ruota intorno all’orsetto Paddington che, in seguito ad un terremoto, è costretto a trasferirsi a Londra. Nonostante le difficoltà iniziali, la famiglia Brown decide di ospitarlo. L’orsetto inizia così la sua missione, trovare l’esploratore che aveva conosciuto sua zia Lucy.

Stasera in tv – I film su TV8, Cielo, Nove e Paramount Channel

Su TV8 alle 21:30 va in onda Johnny Stecchino. Nel film Roberto Benigni interpreta Dante, uomo spontaneo ed ingenuo che incontra casualmente Maria e se ne innamora a prima vista. La donna sembra ricambiare tale sentimento e, in poco tempo, lo invita a Palermo, per conoscere la sua famiglia. Qui gli presenta un presunto zio che in realtà è l’avvocato di Johnny Stecchino, pericoloso boss costretto a nascondersi in casa e marito di Maria. La donna vuole in realtà usare Dante come sosia del malavitoso.

Anche la prima serata di Cielo ospita il cinema italiano. Alle 21:15 va in onda Mediterraneo. Il film di Gabriele Salvatores che racconta le tragicomiche vicende di alcuni soldati italiani mentre occupano un’isola greca che non ha nessun reale valore strategico.

Robert Pattinson è il protagonista della prima serata di Nove con il film Come l’acqua per gli elefanti che va in onda alle 21:25. Nella pellicola, l’attore è uno studente di medicina che diventa un addestratore di elefanti per un circo. Ed è qui che incontra e si innamora di Marlena, la moglie del direttore. I due danno vita ad una relazione e, quando decidono di scappare insieme, vengono scoperti.

Su Paramount Channel va in onda alle 21:15 Una storia di Natale 2. Il film ha come protagonista tre ragazzi Ralphie, Flick e Schwartz di circa 16 anni. Ancor prima di prendere la patente, Ralphie sale sulla sua Mercury ma fa un incidente. Per questo motivo, sia lui che i suoi amici dovranno trovare un lavoro per ripagare i danni della macchina prima di Natale.