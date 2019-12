Stasera in TV martedì 31 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera, martedì 31 dicembre 2019, in tv verranno trasmessi i tradizionali programmi di Capodanno Rai e Mediaset. Previste fiction e film che potrete scoprire di seguito.

Stasera in TV martedì 31 dicembre 2019 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.00 L’Anno che Verrà. La diciassettesima edizione della festa di Capodanno targata Rai è in diretta da Potenza, dalla Piazza Mario Pagano. Il programma, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico di Rai 1 verso il nuovo anno e come sempre sarà una serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2019.

Su Rai 2 alle 21.20 il cartoon movie Gli Aristogatti. Una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli sono gli unici eredi di una vecchia attrice parigina. Il domestico non accetta di buon occhio la cosa e cercherà in tutti modi di eliminare i poveri gatti.

Su Rai 3 alle 21.00 la 43° edizione del Festival del Circo di Monte Carlo. Il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo e’ stato fondato nel 1974. Durante la manifestazione vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti piu’ meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

Su Rai 4 alle 21.10 il film Punisher – Zona di guerra. Frank Castle, alias Punisher, continua la sua personale lotta al crimine, mettendo questa volta nel mirino lo spietato Jigsaw, un boss di New York da lui orribilmente sfigurato.

Su Rai Movie alle 21.10 Fantozzi contro tutti. Le disavventure di Fantozzi, l’impiegato più perdente del mondo. L’ufficio va a fuoco, la moglie lo cornifica, e una corsa ciclistica fra dipendenti della Società si conclude disastrosamente.

Stasera in TV martedì 31 dicembre 2019 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 20.50 Capodanno in musica. Quest’anno in diretta dall’imponente cornice di Piazza Prefettura a Bari. Conduce Federica Panicucci.

Su Italia 1 alle 22.00 il film Ghostbusters – Acchiappafantasmi. Peter, Raymond ed Egon sono stati cacciati dall’università, ma la loro alleanza contro i fantasmi che popolano New York funziona a meraviglia.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.05 Blade Runner 2049. In un futuro prossimo venturo un investigatore ha il compito di eliminare un gruppo di androidi assassini in fuga dal loro artefice, ma nel corso della propria ricerca viene a conoscenza di una verità terrificante.

Su Rete 4 alle 21.30 il film Harvey. Uno svagato quarantenne fa amicizia con Harvey, un grosso coniglio bianco, che forse e’ solo frutto della sua immaginazione. La sorella, preoccupata, lo fara’ rinchiudere in una clinica.

Stasera in TV – i programmi TV8, NOVE, Cielo

Su TV8 alle 21.30 lo show Cirque du Soleil: O. Lo spettacolare show acquatico del Cirque du Soleil con acrobati, performer e nuotatori che mostrano tutte le loro straordinarie abilita’.

Su NOVE alle 21.30 il documentario Earthflight Sorvolando il pianeta – Nord America. Dalle Oche delle Nevi e dalle Aquile Calve. Un volo mozzafiato ci porta dal Golfo del Messico al Canada.



Su Cielo alle 21.30 il film cult Il tempo delle mele. Vic va al liceo, è il suo primo giorno di scuola e conosce i nuovi compagni che diverranno i compagni di mille avventure. Sperimenterà il primo amore e avrà la sua prima festa di compleanno da adolescente.