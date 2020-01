Stasera in Tv mercoledì 1 gennaio 2020 – I programmi in onda

Stasera in Tv mercoledì 1 gennaio 2020. Nel primo giorno dell’anno Roberto Bolle dà il benvenuto al 2020 con lo show Danza con me. Rai 2 invece ha scelto di trasmettere il telefilm 9-1-1.

Su Rai 1, alle 21.25, il varietà Danza con Me. RaiUno apre le porte al nuovo anno con il grande show della danza condotto ed ideato da Roberto Bolle. Alla serata partecipano ballerini di fama mondiale e protagonisti del mondo del cinema della musica e del teatro.

Su Rai 2, alle 21.20, il telefilm 9-1-1. Con Angela Basset. Athena aiuta Abby a cercare sua madre, malata di Alzheimer, che si è allontanata da casa.Alle ricerche partecipa anche Buck, che così finalmente incontra di persona Abby. Bobby confida ad un prete il suo passato da alcolista. Seguono altri tre episodi.

Su Rete 4 ,alle 20.30,lo show La scala è mobile. Con Antonio Provasio. Per combattere la crisi economica la famiglia Colombo e tutte le donne del cortile partono alla conquista degli Stati Uniti.Per Teresa, Mabilia e Giovanni è la prima volta in aeroporto:ne combineranno di tutti i colori.

Su Rai3, alle 21.20,il film d’animazione del 2016, Angry Birds. Su un’isola vivono quattro uccellini. Perennemente arrabbiati ed emarginati a causa della loro diversità.Ma quando sull’ isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà dimostrare di cosa sono capaci.

Su Canale 5,alle 21.25, il film di commedia del 2017, Qua la zampa. Con Dennis Quaid. 1962: A soli 8 anni, il piccolo Ethan salva un cucciolo di golden retrivier che chiama Bailey. Il cane diventa il suo migliore amico. Dopo la morte si reincarnerà in altri cani per restare per sempre accanto a lui.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film drammatico del 1987, Dirty Dancing – balli proibiti. Con Patrick Swayze. Nell’estate del 1963 la giovane Frances va in vacanza in un villaggio turistico con la famiglia.Qui incontra Jhonny che è un affascinante maestro di ballo del resort. Il giovanotto farà scoprire alla ragazza una danza molto sensuale e l’amore.

Stasera in Tv mercoledì 1 gennaio 2020 i film su TV8 Rai4 Iris Paramount

Su Tv8, alle 21.30 il film western del 1990, Balla coi lupi. Con Kevin Costner. Il tenente John Dunbar viene inviato in avamposto di frontiera. Lì scopre che gli indiani non sono selvaggi e si integra con i Sioux. Il pericolo infatti viene dai bianchi.

Su Rai4 , alle 21.10, il film fantastico del 2017, Power rangers. Con Dacre Montgomery. Jason, Kimberly, Billy, Zack e Trini, studente delle scuole superiori, sono dotati di superpoteri. I ragazzi decidono di utilizzare le loro abilità per salvare il mondo.

Su Iris, alle 21.00, il film di commedia del 2010. Io Loro e Lara. Con Carlo Verdone. Don Carlo decide di tornare a Roma per ritrovare la fede dopo un periodo trascorso in Africa. I famigliari acuiscono il loro disagio: il padre vuol sposare la badante ed i fratelli pensano all’eredità.

Su Paramount Network, alle 21.15, il film musicale del 1939, Il mago di Oz. Con Judy Garland. UN ciclone trasporta la piccola Dorothy , inguaribile sognatrice, nel mondo di OZ. Per tornare a casa dovrà recarsi nella città di Smeraldo. Ma una strega lo ostacola.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film d’avventura del 2016, The legend of Tarzan. Con Alexander Skarsgard. Sono passati molti anni da quando l’uomo, conosciuto con il nome di Tarzan, ha lasciato la giungla africana per tornare a una vita borghese nelle vesti di John Clayton III, Lord Greystoke,che ha al suo fianco la beneamata moglie Jane.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film fantastico del 2002, Il signore degli anelli -Le due torri. Con Elijah Wood. I membri della Compagnia dell’anello, ora separati, seguono percorsi diversi nel tentativo di distruggere l’anello e sconfiggere Sauron.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film di commedia del 2015, Lo stagista inaspettato.Con Robert De Niro. Ben Whittaker è un vedovo settantenne che ha scoperto che andare in pensione non è affatto piacevole. Nel tentativo di rimettersi in gioco, coglie l’opportunità di lavorare come tirocinante in un sito di moda online,che è fondato e diretto da Jules Ostin.

Stasera in Tv mercoledì 1 gennaio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film di commedia del 2019, Non ci resta che il crimine. Con Edoardo Leo. Moreno, Sebastiano e Giuseppe un tour tra i luoghi simbolo della banda della Magliana. Ma attraversano un portale temporale e così si ritrovano catapultati nel 1982.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film thriller del 1997, L’ombra del diavolo. Con Harrison Ford. New York. Un integerrimo poliziotto di origine irlandese , ospita a casa sua un giovane connazionale. L’uomo non sa che il ragazzo è un terrorista dell’ira.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, Un ponte per Terabithia. Con AnnaSophia Robb. Jesse e Leslie sono accomunati dal carattere schivo e la grande fantasia. Insieme infatti creano un mondo irreale che è popolato da mostri e da creature straordinarie.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, Attacco al potere.Con Gerard Butler. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il Presidente ed il suo staff.L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la nazione.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2011, Dream House. Con Daniel Craig. Will Atenton che vive con la moglie e le due figlie, si trasferisce in una bella casa nel New England. Ma ben presto scopre che l’abitazione è stata teatro di una efferata carneficina.