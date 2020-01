Melaverde torna alle 11.55 con la puntata del 5 gennaio 2020. I due conduttori danno appuntamento ai telespettatori su Canale 5 con un viaggio che va da Nord a Sud alla ricerca delle eccellenze del nostro paese. Ecco nei dettagli quanto accade, dopo l’appuntamento di sette giorni fa.

Melaverde 5 gennaio 2020 anticipazioni puntata con Hidding e Venuto

Oggi Melaverde, con Ellen Hidding, è alla ricerca del diamante bianco. La conduttrice racconta una vicenda che inizia negli anni ’50 del secolo scorso. Sono anni in cui pastorizia vuole dire ancora condurre gli animali alla ricerca del pascolo migliore, seguendo il variare delle stagioni, per ottenere il latte migliore da trasformare in formaggio.

Alla fine della primavera e all’inizio dell’inverno si rinnova il rito della transumanza, che fa muovere mandrie e greggi dall’Appennino Tosco Emiliano fino alle colline pisane e ritorno.

Siamo in Toscana, in provincia di Pisa, per conoscere innanzitutto l’ovino Massese, una razza antica di pecore il cui latte viene ancora oggi utilizzato per produrre grandi pecorini a latte crudo.

La famiglia di pastori che la Hidding incontra, negli anni è cresciuta e oggi realizza una settantina di formaggi diversi con latte di pecora, vacca e capra. Alcuni davvero unici e particolari: come il “Roncione” ad esempio, affinato in una grotta di tufo naturale poggiato sulla paglia.

Ma saranno tantissime le curiosità sui formaggi prodotti da questa azienda. Vedremo formaggi con zafferano, pistacchi di Bronte, castagne, tartufo, olio extravergine ed erbette bio, e molti altri. Lavorazioni artigianali secondo tradizione dove però la tecnologia è fattore fondamentale per il raggiungimento del massimo obbiettivo di qualità.