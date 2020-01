Stasera, martedì 7 gennaio 2020, in tv verranno trasmessi diversi film sulle principali reti nazionali, tra cui la commedia italiana Non c’è più religione su Rai 1 con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassman. Previste fiction e film che potrete scoprire di seguito. Tornano anche i talk show del martedì sera.

Stasera in TV martedì 7 gennaio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 la commedia Non c’è più religione. Nel paese di Portobuio non si riesce a trovare il bambino per il presepe vivente; cosi’ il sindaco Cecco (Claudio Bisio) e Suor Marta (Angela Finocchiaro) chiedono aiuto alla comunita’ musulmana presente nell’isola.

Su Rai 2 alle 21.20 la seconda stagione della serie Il Molo Rosso. Dal creatore di La casa di carta, Alex Pina, il sequel con protagonista Alvaro Morte (noto per il ruolo del Professore nella serie Netflix). I destini di Alejandra e Verónica si intrecciano dopo la morte improvvisa di Oscar, l’uomo con cui condividevano, separatamente, esistenze parallele.

Su Rai 3 alle 21.20 torna, dopo la pausa natalizia, #cartabianca. La conduttrice Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

Su Rai 4 alle 21.10 il film Come ti ammazzo il bodyguard. Michael Bryce è stata la migliore guardia del corpo del mondo fino a quando uno dei suoi clienti è stato ucciso. Due anni dopo sopravvive con piccoli lavori ma si trova a scortare un sicario che deve testimoniare al tribunale dell’Aja. Con Samuel L. Jackson.

Su Rai Movie alle 21.10 il film Pazze di me. Il trentenne Andrea (Francesco Mandelli), da sempre circondato da mamma (Loretta Goggi), sorelle, nonna e persino un cane femmina, non e’ mai riuscito a farsi una vita per timore di quell’universo femminile. Un giorno pero’ conosce la veterinaria Giulia (Valeria Bilello) e tutto improvvisamente cambia.

Stasera in TV martedì 7 gennaio 2020 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 21.20 il film drammatico Quando un padre. Gerald Butler e Willem Dafoe in un toccante dramma familiare. Un manager ossessionato dalla carriera deve rimettere la sua vita in discussione quando il figlio di dieci anni si ammala gravemente.

Su Italia 1 alle 21.20 il reality La Pupa e il Secchione e viceversa. Pupe e secchioni e viceversa competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilita’ fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.05 Die Hard – Duri a morire. Sospeso dall’incarico di poliziotto, John McClane (Bruce Willis) si associa ad un commerciante di Harlem per fermare un maniaco terrorista.

Su Rete 4 alle 21.25 Fuori dal coro. Le inchieste, i fatti di cronaca e i temi più caldi dell’attualità politica analizzati e commentati dal giornalista Mario Giordano.

Stasera in TV – i programmi La 7, TV8, NOVE

Su La 7 alle 21.15 Di Martedì. L’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris.

Su TV8 alle 21.30 Hancock. Un supereroe un po’ fuori fase decide di farsi aiutare da uno che si propone di curargli l’immagine.

Su NOVE alle 21.25 il film Déjà Vu – Corsa contro il tempo. In seguito a un grave attentato terroristico, l’agente speciale Doug Carlin (Denzel Washington) viene incaricato di dare la caccia al responsabile utilizzando una tecnologia sperimentale che gli permette di viaggiare nel tempo.