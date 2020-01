Stasera in Tv giovedì 9 gennaio 2020. Su Rai 1 va in onda la dodicesima stagione di Don Matteo, una della fiction più amate del piccolo schermo. Torna su Rai 3 Serena Dandini con il comedy show Stati Generali. Per gli amanti del calcio c’è l’incontro di Coppia Italia Torino-Genoa, trasmesso da Rai2.

Stasera in Tv giovedì 9 gennaio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai1 , alle 21.25, la fiction Don Matteo 12. Con Terence Hill e Nino Frassica. L’episodio ha per titolo “Non avrai altro Dio all’ infuori e di me”. Mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del nozze,il figlio di un cardiochiurugo viene rapito. Una strana caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto e qualcuno ne approfitta per fare del male a Don Matteo.

Su Rai2 , alle 21.05, l’incontro calcistico di Coppa Italia Torino- Genoa. Si disputa dallo stadio Olimpico Grande Torino un’interessante gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.I padroni di casa, allenati da Walter Mazzari, puntano sull’estro di Andrea Belotti e Simone Zara per avere a meglio sui rossoblù genovesi.

Su Rai 3, alle 21.20, il comedy show Stati Generali. Penultimo appuntamento con il programma condotto ed ideato da Serena Dandini. Tra gli ospiti fissi c’è la youtuber Martina Dall’Ombra, alias Federica Cacciola .Siciliana, è nota per i suoi monologhi politicamente scorretti.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Con Paolo Del Debbio.Il giornalista torna con una settimana in anticipo per approfondire i temi di politica ed economia.Spazio anche alle persone comuni che hanno salari bassissimi o pensioni minime.

Stasera in Tv giovedì 9 gennaio i film sulle reti generaliste

Su Canale 5, alle 21.25, il film d’avventura del 2016, The legend of Tarzan. Con Alexander Skarsgard. Dopo essere cresciuto nella giungla africana, Tarzan ha raggiunto Londra dove vive da tempo con la moglie Jane. Quando viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, però, si trova a fronteggiare una serie di insidi e complotti orditi alle sue spalle.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film biografico del 2017 Barry Seal- Una storia americana. Con Tom Cruise. L’incredibile storia vera di Barry Seal , pilota di aerei di linea che nel 1979 venne contattato dalla Cia per iniziare ad effettuare lavori sotto copertura. Arrivato a Nicaragua iniziò a collaborare con i ribelli.

Su Rai Movie, alle 21.10 , il film di commedia del 2015, The lady in the van. Con Maggie Smith.La storia vera di Mary Sheperd, un’anziana e irascibile donna che dal 1974 al 1989 ha vissuto in un furgone parcheggiato nelle vie di un lussuoso quartiere londinese.

i film su TV8 Iris Paramount

Su TV8, alle 21.00, il film fantastico del 2007, Ghost Rider. Con Nicolas Cage. Dopo aver venduto l’anima al diavolo il famoso motociclista Johnny Blaze si trova nei panni di Ghost Rider, guerriero infernale eternamente avvolto dalle fiamme.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1974, Lo straniero senza nome. Con Clint Eastwood. Un pistolera arriva in un paese di minatori del West dove viene assoldato per proteggere la popolazione dai malviventi della zona. I suoi metodi però sono spietati.

Su Paramount Network, alle 21.15, il film di commedia del 2002, Sotto il sole della Toscana. Con Diane Lane. Dopo la separazione dal marito, l’americana Frances si trasferisce in Toscana. Innamoratasi di una villa, decide di acquistarla a di cambiare vita.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film d’azione del 2010 Red. Con Bruce Willis. Frank Moses, ex agente della CIA, vive una vita tranquilla fino al giorno in cui un assassino hi-tech si presenta alla sua porta con l’intento di ucciderlo.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film thriller del 2007 Zodiac. Con Mark Ruffalo.Estate 1968. Nell’area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l’assassino sfida la polizia.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film di commedia del 1985, Fandango. Con Kevin Costner. Vicini all’età adulta e in procinto di partire per il Vietnam, cinque amici dell’università partono per il Texas per l’ultimo indimenticabile viaggio insieme.

Stasera in Tv giovedì 9 gennaio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film thriller del 2010 Unthinkable. Con Carrie-Anne Moss. Alcuni agenti americani impegnati in una lotta contro il tempo.Devono scoprire dove sono piazzati tre ordigni nucleari, in grado di uccidere milioni di persone.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2018, Boy erased- vite cancellate. Con Luca Hedges. Jared, il figlio adolescente di un pastore battista, rivela ai genitori di essere attratto dagli uomini. Dovrà scegliere se sottoporsi ad una terapia riabilitativa o venire esiliati dalla comunità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, Alì ed il tappeto volante. Grazie ad un tappeto volante preso in prestito, Alì può finalmente esplorare il mondo. Un potente sultano, però, vuole il suo tappeto a tutti i costi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2001, Driven. Con Sylvester Stallone. Joe Tanto, ex campione automobilistico deve affiancare il giovane talento Jimmy Bly, che sta attraversando un momento di crisi e aiutarlo a battere in campione in carica.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film horror del 2012, Silent Hill- Revolution 3D. Con Adelaide Clemens. Decisa a far luce sulla scomparsa del padre e sulla ragione dei suoi strani sogni, heather arriva nella città fantasma di Silent Hill. Lì scopre alcune verità sul suo passato.