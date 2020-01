Stasera in tv 10 gennaio 2020. All’esordio su Rai 1 Il cantante mascherato che si scontra con la seconda puntata del Grande Fratello vip 4 prevista su Canale 5. Tornano su Retequattro Quarto grado e su La7 Propaganda live. Ecco nei dettagli quanto accade questa sera in tv.

Stasera in tv 10 gennaio 2020 – programmi Rai Mediaset La7

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Milly Carlucci conduce la prima delle quattro puntate del nuovo game show musicale tratto dal format sudcoreano “King of Mask Singer”. Otto celebrità si esibiscono nascoste dietro una maschera. A giudicare le esibizioni ci sono Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Dopo due settimane di pausa torna il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dedicato ai casi di cronaca nera del momento, ma anche agli aggiornamenti sui vecchi casi. Per partecipare come pubblico si può chiamare lo 02.49535770 oppure scrivere a 4grado@vivilavita.tv.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip 4. Secondo appuntamento nella prima settimana di programmazione per il reality in versione celebrity, condotto da Alfonso Signorini. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.grandefratello.mediaset.it e sui profili social Facebook, Twitter, Instagram: @grandefratellotv e @mediasetplay.

Su La7, alle 21.15, l’attualità Propaganda Live. Dopo la pausa per le Feste, riecco Diego Bianchi in diretta dal Teatro 2 degli Studios International di Via Tiburtina a Roma. Anche stasera, con l’aiuto di ospiti e contributi satirici e musicali, si affrontano gli argomenti più “caldi” del momento.

Stasera in tv 10 gennaio 2020 – programmi Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. I tre concorrenti ancora in gara affrontano l’ultima Mystery Box e l’Invention Test, a eliminazione. Poi la finalissima che richiederà di presentare a Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli un Menù degustazione.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate al meglio dell’ultima stagione. Un’occasione per rivedere i personaggi che Maurizio Crozza ha portato sul palco, come l’opinionista Alberto Forchielli e il re del cachemire Brunello Cucinelli.

Su Real Time, alle 21.10, il talent Bake Off Italia – All Stars Battle. Flavio Montrucchio dà il via al secondo appuntamento con i migliori pasticcieri amatoriali. Una delle squadre è quella Azzurra, composta da Tony Anania, Malindi Donvito, Enrica Lacaria, Alfredo Bianco.

I film in tv di questa sera venerdì 10 gennaio

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Boston – Caccia all’uomo, con Mark Wahlberg. L’agente Richard DesLauriers e il sergente Tommy Saunders devono trovare i responsabili dell’attentato alla Maratona di Boston del 2013: si tratta di due fratelli di origine cecena.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2001, di Chris Columbus, Harry Potter e la pietra filosofale, con Daniel Radcliffe. L’undicenne Harry Potter (Daniel Radcliffe) viene a sapere dal gigante Hagrid (Robbie Coltrane) che i suoi defunti genitori erano maghi. Per perfezionare le sue arti, Harry deve frequentare la prestigiosa scuola di Hogwarts. Qui fa amicizia con Ron (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson).

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

I film sui canali della piattaforma Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 1995, di Simon Wells, Balto. Balto, coraggioso cagnolone, vaga fra le foreste dell’Alaska alla ricerca di un vaccino che salvi i suoi padroni. Potrà contare sull’aiuto di una “spasimante”. Ma c’è chi trama nell’ombra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, Dan Stevens. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto e alcolista, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo affinché lo aiuti a scovare gli spietati assassini di sua moglie.