Rai 1 trasmette questa sera, sabato 11 gennaio, la seconda puntata di Meraviglie – la penisola dei tesori. Le puntate complessive sono quattro. In ognuna Alberto Angela realizza un viaggio tra opere, monumenti, bellezze architettoniche e culturali di cui è ricco il nostro paese.

Il conduttore visita i principali siti UNESCO italiani riconosciuti come patrimonio universale dell’umanità. Alberto Angela ha più volte sottolineato che questo viaggio vuole essere un omaggio agli italiani e soprattutto ai nostri predecessori per quanto sono stati in grado di creare attraverso i secoli.

Meraviglie puntata 11 gennaio – Alberto Angela incontra Giacomo Casanova

Le prime Meraviglie che presenterà Alberto Angela sono quelle di Venezia dove incontra Giacomo Casanova interpretato da Fabio Troiano. Nel luogo magico ed insolito delle cupole di San Marco, Angela Junior ci porta alla scoperta del tetto della Basilica di Venezia. Da qui parte poi per un lungo excursus alla scoperta della città lagunare.

Venezia viene raccontata nel suo splendido passato che ha rappresentato una parte fondamentale della storia italiana. In questo contesto Angela Junior si reca nel carcere di Piombi dove era stato rinchiuso Giacomo Casanova. Proprio qui il latin lover dell’antichità, interpretato da Fabio Troiano, ha un lungo colloquio con Alberto Angela.

Venezia viene analizzata negli aspetti più misteriosi ed oscuri della sua storia. Uno spazio particolare è dato ai grandi artisti che hanno vissuto nella città lagunare rendendola unica a livello mondiale.

Infine Ottavia Piccolo racconta la sua quotidianità e le sue scelte di persona che vive a Venezia.

Meraviglie – Alberto Angela a Paestum e nella Magna Grecia

La seconda tappa del viaggio di Meraviglie – la penisola dei tesori è in Campania. Alberto Angela si reca a Paestum dove visita i magnifici templi del passato e racconta il ruolo avuto dalla città nella Magna Grecia.

Non manca una visita nello splendido museo dove, tra le altre ricchezze del passato, si ammira la magnifica Tomba del Tuffatore. Si tratta di una pittura tra le più famose di tutta la storia greca. Paestum è un luogo che ha incantato tutti i visitatori che vi sono arrivati. Tra questi il poeta e scrittore Goethe interpretato e rievocato dall’attore Giorgio Marchesi.

Il luogo continua ad affascinare anche per le bellezze naturali e lo splendido mare. Di questo aspetto se ne occupa Vinicio Capossela.

Alberto Angela tra le meraviglie di Firenze

Il primo luogo dove si reca Alberto Angela nella città toscana è Palazzo Vecchio. Si tratta del più bel palazzo civile del Medioevo, sede del potere comunale e cuore pulsante della città. Il conduttore spiegherà la sua trasformazione nel corso dei secoli.

Nato come castello medievale, Palazzo Vecchio si è trasformato in una reggia rinascimentale. E a questo punto si innesta la storia dei Medici, la più potente famiglia rinascimentale italiana conosciuta a livello internazionale. Scopriremo tutte le ricchezze che sono contenute nel palazzo. Francesca Cavallin, nelle vesti di Eleonora da Toledo, svelerà alcuni misteri inerenti le sale di Palazzo Vecchio.

Non mancherà Gianna Nannini che, da senese, racconta il ruolo che ha avuto Firenze nella sua adolescenza.