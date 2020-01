Stasera in tv 12 gennaio 2020. Tornano, dopo la pausa estiva Quelli che il calcio e Che tempo che fa. La prima serata di Rai 1 è occupata dalla replica del film tv Il mondo sulle spalle con Beppe Fiorello. Ecco nei dettagli i palinsesti televisivi.

Stasera in tv 12 gennaio 2020 – programmi in onda

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Archiviata la pausa natalizia, torna il programma di Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback. Scopriremo oggi se Luciana Littizzetto sarà presente nella prima puntata del 2020: la popolare attrice, infatti, si è infortunata alla fine di dicembre. Una brutta caduta le ha procurato danni al polso e alla rotula.

Su Rai 5, alle 21.15, Pacific With Sam Neill. Nel 5° episodio l’attore Sam Neill continua il viaggio di Cook, seguendo il suo pericoloso tentativo di localizzare il Passaggio a Nord-Ovest, una rotta che va dall’Oceano Atlantico al Pacifico attraverso l’arcipelago artico del Canada.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti torna dopo la pausa natalizia al timone del talk. Tornano gli approfondimenti legati ai temi d’attualità e alla situazione politica del nostro Paese.

Su Nove, alle21.25, il game show Deal With it.Gabriele Corsi, assieme ai suoi complici vip, sceglie una coppia all’interno di un locale pubblico, disseminato di telecamere nascoste. Per vincere 2000 euro il concorrente deve eseguire gli ordini della regia, all’insaputa del partner.

Stasera in tv 12 gennaio 2020 – film Rai, Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Nicola Campiotti, Il mondo sulle spalle. Marco (Giuseppe Fiorello), tecnico in un’azienda, conduce una vita serena. Ma un giorno tutto cambia: la moglie Carla dà alla luce un bimbo prematuro con una malformazione cardiaca e la ditta per cui lavora chiude i battenti. Due fulmini a ciel sereno, di fronte ai quali Marco trova la forza di reagire.

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Kathryn Bigelow, Detroit, con John Boyega. Durante i disordini civili a Detroit nell’estate del 1967, diversi poliziotti iniziano a interrogare gli ospiti all’Algiers Motel. Tra loro c’è un giovane musicista, Larry (Algee Smith). Entro la fine della notte, tre uomini disarmati vengono uccisi a colpi d’arma da fuoco e altri brutalmente picchiati.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Cesc Gay, Truman – Un vero amico è per sempre, con Javier Càmara, Ricardo Darìn. Tomas va a trovare l’amico Julian, al quale resta poco tempo da vivere. Questi ha un desiderio: trovare una famiglia al suo cane Truman, un bullmastiff.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2013, di Gennaro Nunziante, Sole a catinelle, con Checco Zalone. Checco (Checco Zalone), squattrinato venditore di elettrodomestici, promette al figlio Nicolò (Robert Dancs) una vacanza da sogno se porterà a casa una bella pagella. Quando il piccolo raggiunge l’obiettivo, il padre, pur non avendo denaro a disposizione, organizza un imprevedibile viaggio a basso costo.

Stasera in tv film Tv8 Iris e Paramount

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2010, di James Mangold, Innocenti bugie, con CameronDiaz, Tom Cruise. Quando June incontra Roy, niente è più come prima. Quello che credeva essere l’uomo della sua vita, infatti, si rivela un agente segreto che la trascinerà in un’avventura mozzafiato.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con JohnnyDepp. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo della Fbi. Ma un giorno l’agente speciale MelvinPurvis gli si mette alle calcagna.

Su Paramount Network, alle 21.00, il film di fantascienza del 2009, di Jonathan Mostow, Il mondo dei replicanti, con Bruce Willis. In un prossimo futuro gli esseri umani preferiranno farsi sostituire dalle loro copie artificiali. L’agente Greer indaga sull’omicidio del figlio di Lionel Canter, l’inventore dei “surrogati”.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di KostantinChabenskij, Sobbor –La grande fuga. L’ufficiale sovietico Alexander Pechersky è recluso nel campo di sterminio di Sobibor in Polonia. L’uomo ha pianificato una fuga di massa: alcuni prigionieri riescono a fuggire.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1988, di John McTiernan, Trappola dicristallo, con Bruce Willis. L’agente McLane raggiunge a Los Angeles l’ex moglie per le feste di Natale. La donna lavora in un grattacielo che poi viene attaccato da un commando armato.