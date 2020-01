Stasera, martedì 14 gennaio 2020, in tv verrà trasmessa la partita di Coppia Italia Inter-Cagliari su Rai 1. Previsti anche talk show, fiction e film che potrete scoprire di seguito.

Stasera in TV martedì 14 gennaio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 alle 20.30 Inter e Cagliari si sfidano negli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020.

Su Rai 2 alle 21.20 la seconda stagione della serie Il Molo Rosso. Dal creatore di La casa di carta, Alex Pina, il sequel con protagonista Alvaro Morte (noto per il ruolo del Professore nella serie Netflix). I destini di Alejandra e Verónica si intrecciano dopo la morte improvvisa di Oscar, l’uomo con cui condividevano, separatamente, esistenze parallele.

Su Rai 3alle 21.20 #cartabianca. La conduttrice Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

Su Rai 4 alle 21.10 il film The Counselor – Il procuratore. Un avvocato dall’apparente successo rimane coinvolto nel traffico degli stupefacenti per far fronte alle proprie necessità finanziarie. Con protagonisti Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz, Penélope Cruz e Javier Bardem.

Su Rai Movie alle 21.10 la commedia Sei mai stata sulla luna?. Guia (Liz Solari) lavora in una prestigiosa redazione di un giornale di moda. Si ritrova, a causa di un’eredità, in uno sperduto paese della Puglia, essendo diventata proprietaria di un’antica masseria. Qui conosce Renzo (Raoul Bova), un contadino del posto del quale si innamora.

Stasera in TV martedì 14 gennaio 2020 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 21.20 in prima tv assoluta il primo episodio della seconda stagione di New Amsterdam. Sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam e’ tornato quasi alla normalità, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

Su Italia 1 alle 21.20 il reality La Pupa e il Secchione e viceversa. Pupe e secchioni e viceversa competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilita’ fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.05 Jupiter – il destino dell’universo. Jupiter Jones è una ragazza immigrata russa, che, insieme alla madre e alla zia lavora come donna delle pulizie. Durante un tentato omicidio da parte di un gruppo di alieni viene salvata da Caine, guerriero interplanetario incaricato di rintracciarla. Jupiter non sa che i suoi geni predicono per lei un avventuroso destino.

Su Rete 4 alle 21.25 Fuori dal coro. Le inchieste, i fatti di cronaca e i temi più caldi dell’attualità politica analizzati e commentati dal giornalista Mario Giordano.

Stasera in TV – i programmi La 7, TV8, NOVE

Su La 7 alle 21.15 Di Martedì. L’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris.

Su TV8 alle 21.30 Spider-Man 2. Sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker (Tobey Maguire) ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale , ecco che compare un nuovo nemico. Il Doctor Octopus, minaccia la città, e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

Su NOVE alle 21.25 il film Allacciate le cinture. Elena (Kasia Smutniak) lavora come cameriera in un bar e ha un gruppo di amici con i quali trascorre le proprie giornate. Un giorno, per caso, conosce Antonio (Francesco Arca), un meccanico di scarsa cultura ed apparentemente omofobo e razzista. I due cercheranno in tutti i modi di resistere all’attrazione che li spinge l’uno verso l’altra.