Stasera in tv 15 gennaio 2020. Su Rai 1 continuano gli Ottavi di finale della Coppia Italia con la partita Juventus contro Udinese. Mentre su Sky Uno e TV8 inizia la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Ecco i programmi ed i film che vanno in onda in prima serata.

Stasera in tv 15 gennaio 2020 – I programmi Rai

Su Rai 1 in diretta c’è la Coppa Italia. L’appuntamento è in prima serata, alle 20:30, con la partita degli Ottavi di finale Juventus – Udinese. Le due squadre devono affrontarsi per ottenere un posto nei Quarti di finale.

Continua il ripasso della prima stagione della serie TV L’amica Geniale su Rai 2. Alle 21:20 va in onda l’episodio intitolato Le metamorfosi, che mostra come il Rione, dopo la scomparsa di don Achille Carracci, sia ormai passato definitivamente nella mani dei Solara. Nel frattempo Elena non ha smesso di studiare, anche se non è in grado di ottenere buoni voti. Lila invece lavora nel calzaturificio del padre, ma riesce comunque a dare una mano alla sua amica.

Una nuova puntata di Chi l’ha visto? è in arrivo. L’appuntamento con il programma è come sempre su Rai 3 alle ore 21:20. Anche questa volta Federica Sciarelli si occupa di persone scomparse e di misteri irrisolti, cercando di trovare una risposta alle domande con telefonate in diretta e ricostruzioni in studio.

Dwayne Johnson è il protagonista della prima serata di Rai 4 con il film Snitch – L’infiltrato che va in onda alle 21:10. La pellicola è ispirata a fatti realmente accaduti e ruota intorno ad un uomo d’affari distrutto dall’arresto del figlio adolescente, condannato ingiustamente a 10 anni di carcere per possesso di droga. Per provare l’innocenza del figlio, il padre sotto la copertura della DEA si infiltra in un’organizzazione che si occupa del traffico di stupefacenti.

Stasera in tv 15 gennaio 2020 – I programmi Mediaset

#CR4 La repubblica delle donne slitta ancora di una settimana. Al suo posto Rete4 trasmette il film Inside man. Quattro uomini vestiti da imbianchini fanno irruzione nella Manhattan Trust e prend8ono in ostaggio clienti e dipendenti della banca. Il detective Frazier deve trattare col capo dei malviventi, Dalton Russell. Frazier e’ convinto che ci sia qualcosa di strano in questa rapina e i suoi timori vengono confermati quando si presenta sul luogo Medeline White, una mediatrice che chiede di interloquire da sola con Russell.

Su Canale 5 va in onda in prima visione assoluta alle 21:21 il film Allied – Un’ombra nascosta. Diretto da Robert Zemeckis, regista della trilogia di Ritorno al Futuro, il lungometraggio ha come protagonista Brad Pitt nei panni di un ufficiale alleato. L’uomo deve dimostrare a tutti i costi l’innocenza della moglie, una militante della Resistenza francese sospettata di essere una spia.

I robot invadono la prima serata di Italia 1 con il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione che va in onda alle 21:20. La pellicola è ambientata quattro anni dopo l’ultima battaglia tra macchine che ha lasciato delle ferite ancora aperte sul pianeta Terra. L’attore Mark Wahlberg veste i panni di un meccanico che, insieme a sua figlia, scoprono qualcosa che attira l’attenzione non solo del governo, ma anche di nuovi e vecchi transformers che minacciano nuovamente la pace.

Una storia emozionante va in onda su La 5 alle 21:10. La custode di mia sorella narra la vicenda di Anna, secondogenita di una famiglia che è stata concepita con lo scopo di risolvere i problemi di salute della sorella maggiore Kate, affetta da leucemia. Per cambiare il suo destino, Anna decide di chiedere l’assistenza di un avvocato per ottenere l’emancipazione medica ed evitare così di dover donare un rene a Kate.

Stasera in tv 15 gennaio 2020 – I programmi ed i film Sky

Su Sky Uno alle 21:30 la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Come giudici del talent show troviamo Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, chiamati a valutare anche le esibizioni più particolari.

La commedia è protagonista della prima serata di Sky Cinema 1 con il film 10 giorni senza mamma che va in onda alle 21:15. La trama ruota intorno alla coppia di sposi Carlo e Giulia, il primo è un uomo preso dalla carriera, mentre la seconda ha deciso di lasciare il lavoro per occuparsi dei figli. Donna che decide però di prendersi una vacanza per i troppi impegni. Una decisione che costringe Carlo a diventare un casalingo.

Alle 21:00 in punto va in onda su Sky Family il film Asso di cuori. La pellicola ha come protagonista il poliziotto Daniel Hardig che fa parte della squadra cinofila K-9. Un lavoro che porta l’uomo a stringere un forte legame con Asso, il suo compagno canino, che attira le gelosie della moglie e della figlia di Daniel. La vita del poliziotto cambia quando, dopo aver arrestato un malavitoso, quest’ultimo accusa Asso di averlo ferito, ed il cane viene condannato alla soppressione.

Stasera in tv – Programmi e film di TV8, Nove, Cielo e Paramount Channel

Anche su TV8 vanno in onda alle 21:30 le audizioni di Italia’s Got Talent. Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano sono i giudici del programma che si ritroveranno a valutare talenti provenienti da tutta italia.

La prima serata di Nove ospita invece, alle 21:25, il film Sei giorni sette notti. Nel lungometraggio Harrison Ford riveste il ruolo di Quinn, un pilota scontroso che vive una vita tranquilla trasportando merci su un vecchio aeroplano. Un giorno incontra Robin, pignola redattrice di una rivista in vacanza con il fidanzato. La donna, per recarsi a Tahiti, chiede l’aiuto di Quinn, ma durante il viaggio i due devono effettuare un atterraggio di fortuna su un’isola deserta.

Il mistero domina la prima serata di Cielo. Va in onda alle 21:15 Philadelphia Experiment, film fantascientifico che ha come protagonista il dottor Longstreet. Lo scienziato è a lavoro su una tecnologia per rendere le navi invisibili ai radar nemici. Durante un test però la maggior parte dell’equipaggio perde la vita, si salvano solo i marines David Herdeg e Jim Parker. I due si ritrovano però proiettati nel 1984 in pieno deserto del Nevada.

Su Paramount Channel va in onda alle 21:10 Le due verità. La miniserie è tratta dall’omonimo romanzo di Agatha Christie ed è diviso in tre episodi della durata di un’ora e mezza. Ambientata durante il Natale del 1954, la storia ruota attorno ad un ragazzo che viene arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre adottiva. Un caso non ancora del tutto chiuso, perché ci sono molte domande senza risposta.