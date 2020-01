Stasera in Tv giovedì 16 gennaio 2020. Su Rai 3 va in onda l’ultima puntata dello show Stati Generali con Serena Dandini. Su Rai 1 continuano gli episodi della fiction Don Matteo 12. Rai 2 trasmette l’incontro calcistico Parma-Roma.

Stasera in Tv giovedì 16 gennaio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1 , alle 21.25, la fiction Don Matteo 12. Con Terence Hill e Nino Frassica. Don Matteo accoglie in canonica Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto con la nonna la quale però non riesce ad occuparsi di lei. Sofia invece fa i conti con un evento più grande di lei che la legherà a Jordi, un suo compagno di classe.

Su Rai 2 , alle 21.05, l’incontro calcistico di Coppa Italia Parma-Roma. Ultima delle sfide valide per gli ottavi di finale in programma questa settimana. Allo stadio Tardini di Parma i padroni di casa guidati dall’allenatore Roberto D’aversa, sfidano i giallorossi. Chi avrà la meglio affronterà nei quarti la vincente tra Juventus-Udinese, partita disputata ieri.

Su Rai 3, alle 21.20, il comedy show Stati Generali. Si conclude con la puntata di oggi lo show di Serena Dandini a cui hanno partecipato alcune protagoniste de La TV delle ragazze e nuovi volti della satira italiana.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Con Paolo Del Debbio. Nonostante le accuse di populismo che puntualmente gli piovono addosso dopo ogni puntata, il giornalista continua a occuparsi di politica prendendo le parti dei cittadini alle prese tutti i giorni con le difficoltà spesso derivanti da chi ci governa.

Stasera in Tv giovedì 16 gennaio i film sulle reti generaliste

Su Canale 5, alle 21.25, il film thriller del 2009, Cado dalle nubi. Con Checco Zalone. Checco lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare ma sogna il mondo dello spettacolo. Triste e amareggiato perché la fidanzata Angela l’ha lasciato, parte per Milano sperando di trovare successo.

Su Italia 1 , alle 21.25, il film d’azione del 2016, Batman vs Superman: Dawn of Justice. Con Ben Affleck. Il giustiziere di Gotham City sfida il difensore più rispettato della città di Metropolis, mentre il mondo discute su quale tipo di eroe abbia realmente bisogno. Il conflitto tra Batman e Superman si accende e una nuova minaccia emerge rapidamente, mettendo l’umanità in pericolo come mai prima d’ora.

Su RaiMovie, alle 21.15, il film di commedia del 2016, Il medico di campagna. Con Francois Cluzet. Jean Pierre fa il medico in un paese di campagna. Quando scopre di essere gravemente malato, è costretto a trovare un sostituto. In suo aiuta arriva la giovane Nathalie.

i film su TV8 20 Mediaset e Iris

Su TV8, alle 21.00, il film di commedia del 2005, Hitch- lui si che capisce le donne. Con Will Smith. Alex Hitchens è un esperto in appuntamenti galanti.Il suo lavoro è aiutare a conquistare. Ma quando incontra la bella Sara, iniziano i guai anche per lui.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, The nice guys. Con Russel Crowe. L’ investigatore privato Holland March ed il detective senza scrupoli Jackson Healy si allena per rintracciare una ragazza scomparsa ed indagare sull’omicidio di una pornostar.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1993, Un mondo perfetto. Con Clint Eastwood. Texas, 1963. Butch Haynes evade dal carcere e prende in ostaggio un bambino. Con lui inizia una impossibile verso l’Alaska. Sulle sue tracce intanto si lancia un ranger.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film d’azione del 2013, Red 2.Con Helen Mirren. L’ex agente speciale della CIA Frank Moses riunisce una improbabile e variopinta squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un pericoloso congegno nucleare portatile scomparso.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film thriller del 2000, The Watcher. Con Keanu Reeves. L’agente dell’FBI Joel Campbell si è ritirato a Chicago traumatizzato ed estenuato dopo anni trascorsi a Los Angeles sulle tracce di killer psicotici. Ora un antico avversario si ripresenta seminando il terrore a Chicago; si tratta di David Allen Griffin , omicida acuto e crudele.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2016, Manchester by the sea. Con Casey Affleck. In seguito alla morte del fratello maggiore, Lee Chandler è costretto a tornare a casa per curare il nipote di 16 anni. E’ così costretto a fare i conti con un tragico passato che lo ha separato dalla sua famiglia e dalla comunità dove è nato.

Stasera in Tv giovedì 16 gennaio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film thriller del 2015, Regression. Con Emma Watson. Il detective Kenner si occupa della Angela che accusa il padre di averla molestata. L’uomo si assume la colpa ma non ricorda i fatti. Uno psicologo lo aiuterà a ricordare.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2017, Foxtrot- La danza del destino. Con Lior Ashkenazi. Il mondo di Michael e Dafna crolla dopo la morte del figlio che prestava servizio sotto le armi. Non trovando sollievo, Michael cade in una spirale di rabbia alla ricerca della verità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, Dragon Trainer- il mondo nascosto. Hiccup è diventato il sovrano di berk, un regno dove uomini e draghi vivono insieme. Ma un’oscura minaccia lo costringe a partire alla ricerca del Mondo Nascosto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1985, Commando. Con Arnold Schwarzenegger. Per costringere l’ex colonnello matrix a uccidere il Presidente di un piccolo stato sudamericano, alcuni criminali gli rapiscono la figlia. La reazione dell’uomo sarà terribile.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film drammatico del 2018, An acceptable loss-decisione estrema. Con Jamie lee Curtis. Elizabeth Lamm,ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, lascia il servizio per lavorare come docente universitaria. Ma i peccati del suo passato tornano a perseguitarla.