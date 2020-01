Linea Bianca torna oggi, sabato 18 gennaio, con una nuova puntata in onda alle ore 14:00 su Rai 1. Al timone della trasmissione troviamo i due conduttori Massimiliano Ossini e Giulia Capecchi. Entrambi continuano il viaggio in Alto Adige, raggiungendo la Val Gardena, nota soprattutto come centro per gli sport invernali.

Linea Bianca 18 gennaio – Il Sasso Piatto il primo protagonista

La nuova puntata di Linea Bianca si apre a quota 2.964 metri sul livello del mare sulla vetta del Sasso Piatto. In questa stupenda cornice, nel cuore delle Dolomiti, troviamo Lino Zani insieme ad una guida alpina. Entrambi svelano i segreti di questa montagna, che è quasi piatta su un lato ed è molto ripida sull’altro.

Scopriremo poi la nuova impresa di Rudolf Nocker, che ha affrontato la “Dolomiti Unesco Walk“, un lungo sentiero innevato situato nel mezzo di imponenti vette e rigogliosi boschi. La guida escursionistica ha attraversato i complessi dolomitici di Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli, un’avventura che si è conclusa dopo 5 settimane a Cortina. Un percorso di settecento chilometri affrontato sia a piedi, che in sella alla sua cavalla Soraya. Nocker ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la natura.

Linea Bianca si sposta poi ad Ortisei, noto per il suo mercato e per essere il centro abitato principale e più densamente popolato della Val Gardena. Durante la puntata scopriamo una perla nascosta in questo luogo, un mondo di bambole creato da Judith Sotriffer. Nel suo laboratorio, immersa nel profumo del legno, dà vita a giocattoli dal sapore antico.

Linea Bianca – La nuova vita di Isolde Kostner

Nella puntata di Linea Bianca scopriamo anche la “nuova vita” di un personaggio molto famoso, Isolde Kostner. Una delle italiane più forti del mondo nello sci alpino che ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica nel 2006. La sua è stata una carriera straordinaria, con 15 titoli in Coppa del Mondo, 2 Coppe del Mondo di discesa libera, 3 medaglie Olimpiche e vari altri successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. L’atleta adesso vive, insieme alla famiglia, a Selva di Val Gardena, il secondo comune più popoloso della val Gardena.

A Santa Cristina, piccolo paesino circondato da prati ricchi di fiori e da bizzarre formazioni rocciose, conosciamo Mark. L’ex atleta di hockey ha riscoperto in questo luogo non solo l’amore per gli animali, ma anche per le antiche tradizioni. Ed è proprio qui che, da 13 anni, si dedica all’allevamento degli alpaca per la produzione di filati di pregio.

Linea Bianca a Santa Cristina fa conoscere ai telespettatori il Gruppo Alpinistico dei Catores, creato verso la metà degli anni ’50. Grazie al loro supporto, potremo assistere alla simulazione di un salvataggio di persone disperse su pareti ghiacciate. Ma il programma parla anche delle altre attività di questo team, che dalla sua formazione si è sempre occupato della sicurezza in montagna.