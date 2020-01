Amore Criminale storia Yanexi protagonista della puntata del 19 gennaio

Questa sera Rai 3 propone la prima puntata di Amore Criminale con protagonista la storia di Yanexi, giovane donna cubana uccisa brutalmente dal marito.

L’appuntamento è in prima serata alle 21:25 sulla terza rete. Al timone della nuova edizione è stata confermata Veronica Pivetti. Ancora una volta Amore Criminale dà voce alle famiglie delle vittime e ricorda le donne uccise brutalmente da mano maschile.

La novità però, come vi abbiamo anticipato, è l’inserimento all’interno delle varie puntate di uno spazio di cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio. Questo segmento sarà in onda nel corso della prima parte della trasmissione.

Amore Criminale – nella puntata del 19 gennaio la storia di Yanexi uccisa dal marito

La prima puntata di Amore Criminale ha come protagonista Yanexi, una giovane donna proveniente da Cuba che a 21 anni aveva sposato un uomo italiano. Yanexi nella sua isola aveva sofferto la povertà e con il sogno di arrivare in Italia cercava un futuro migliore. In effetti sembrava che questo desiderio si fosse avverato. Yanexi aveva conosciuto un giovane italiano con il quale era stato quasi amore a prima vista.

Una volta arrivata in Italia la ragazza si era stabilità in un piccolo centro della provincia di Ravenna. Ed è qui che aveva incontrato l’uomo considerato il grande amore della sua vita. Dopo sposata però Yanexi ha cominciato ad avvertire intorno a sé un grandissimo senso di solitudine.

Oltre il marito non aveva nessuna amicizia. E giorno dopo giorno la nostalgia della sua famiglia e dell’isola caraibica diventavano sempre più forti. Yanexi stava addirittura pensando di ritornare a Cuba. Era però diventata madre e purtroppo, subito dopo la nascita del figlio, aveva avuto una depressione post partum di grave intensità.

Diventata quasi impossibilitata a gestire il bambino, il marito glielo toglie e lo affida ad una sua zia.

Una volta guarita dalla depressione Yanexi vuole riprendersi il bambino. Ma il marito è contrario e non glielo consente. L’uomo continua imperterrito ad evitare il riavvicinamento della madre con il figlio. Yanexi è costretta anche a subire la separazione. La impone il marito che cerca in tutti i modi di rimandarla a Cuba da sola, senza il figlio.

Naturalmente la giovane donna si oppone ed iniziano, tra i due ex coniugi, liti quasi quotidiane. Una sera, dopo l’ennesima lunghissima discussione, Yanexi scompare. Da quel giorno non si hanno più tracce della sua presenza. Purtroppo, dopo due settimane, il corpo della ragazza viene ritrovato in fondo a un pozzo. Il marito viene subito arrestato. Attualmente è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.

Lo schema di Amore Criminale

Come al solito ogni puntata di Amore Criminale si muove su due binari differenti. Da una parte c’è la narrazione in studio, dall’altra la docufiction grazie alla quale si ricostruiscono i dettagli dei vari casi affrontati.

Nel corso della narrazione in studio ci sono anche testimonianze delle famiglie delle vittime, di amici, colleghi, avvocati di parte civile e della difesa. Il programma si avvale della collaborazione della Polizia e dei Carabinieri.