Nuova puntata di Melaverde oggi domenica 19 gennaio. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. I due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto si occupano, rispettivamente, di conserve alimentari e di allevamenti bovini con selezione genetica. Come ogni settimana percorrono l’Italia da Nord a Sud alla ricerca delle eccellenze agricole e agro – alimentari del nostro Paese.

Questa domenica 19 gennaio, Ellen Hidding ci parlerà di conserve alimentari. Parlerà di vasetti contenenti peperoni, carciofi, funghi e molto altro, subito pronti da utilizzare come ingrediente in cucina o da servire così sulle nostre tavole.

Pensando alla qualità di queste conserve spesso siamo scettici e invece questa domenica capiremo, grazie alla Hidding, che dietro ad un semplice vasetto c’è un mondo fatto di tecnologia, qualità, ricerca delle migliori materie prime e rispetto dei sapori autentici

Ne sa qualcosa una famiglia che da tre generazioni si è specializzata nella preparazione di ogni tipo di conserva, cercando di restituire al consumatore i veri sapori della terra.

Tutto questo è possibile grazie ad un processo produttivo studiato su misura che vanta accurate selezioni e trattamenti tecnologici delicati. Sono proprio tali trattamenti che permettono di conservare intatti nei vasetti tutti i valori organolettici delle materie prime, anche per più di 2 anni.

Questa puntata dedicata alle conserve alimentari vuole rappresentare un valido aiuto in cucina che i telespettatori potranno sperimentare anche in squisite ricette e consigli utili.

Melaverde puntata 19 gennaio – Vincenzo Venuto e gli allevamenti bovini

Vincenzo Venuto, invece si troverà in un centro di allevamento e alta selezione genetica di una delle razze bovine più diffuse al mondo. Si tratta della seconda razza da carne più allevata in Italia dopo la Piemontese, la Limousine, bovino originario del Massiccio Centrale in Francia. Fare “alta genetica” potrebbe sembrare strano. In realtà potremmo immaginare questo luogo come una specie di agenzia matrimoniale per bovini, altamente specializzata, che fa incontrare tori e fattrici con determinate caratteristiche.

L’obiettivo è migliorare sempre di più la razza, o quanto meno, ottenere un numero sempre più alto di vitelli con standard di razza da campioni.

Questo avviene in modo totalmente naturale, solo grazie alla grande esperienza di chi da molti anni si occupa di selezione, come Roberto, il protagonista della storia di oggi.

La Limousine è una razza molto rustica, che può vivere all’aperto tutto l’anno, come avviene in questo allevamento che si trova in Toscana, nel Mugello, a nord di Firenze.

Il Mugello è una zona anche ricca di prodotti tipici e di piatti semplici ma ricchi di sapore. E come sempre viene dedicato uno spazio alla gola e alla grande tradizione gastronomica toscana e italiana.

Le storie di Melaverde – Eroe di Montagna

Come ogni settimana Le Storie di Melaverde precedono la puntata del programma Melaverde. Il titolo di oggi è Eroe di Montagna. E per l’occasione torna Edoardo Raspelli.