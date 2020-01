Stasera, martedì 21 gennaio 2020, in tv verrà trasmessa la partita di Coppia Italia Napoli-Lazio su Rai 1. Previsti anche talk show, fiction e film che potrete scoprire di seguito.

Stasera in TV martedì 21 gennaio 2020 – i programmi Rai

Su Rai 1 alle 20.30 si sfidano Napoli e Lazio ai quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020.

Su Rai 2 alle 21.20 il film Il fidanzato di mia sorella. Un brillante professore inglese ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Ha una relazione con la venticinquenne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, però, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa. Ben presto Richard scopre che Olivia, e’ la sorella di Kate, la madre di suo figlio…

Su Rai 3 alle 21.20 #cartabianca. La conduttrice Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

Su Rai 4 alle 21.10 il film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. L’adolescente Jake scopre un rifugio segreto su un’isola dove i bambini hanno poteri sovrannaturali. Qui si imbatte in un luogo magico, la scuola di Miss Peregrine, ma si rende conto ben presto che non tutto è come sembra.

Su Rai Movie alle 21.10 la commedia Questione di Karma. Giacomo (Fabio De Luigi) è l’erede di una ricchissima famiglia di industriali, la perdita del padre lo porta ad avvicinarsi all’esoterismo e si convince che il defunto genitore si sia reincarnato nel corpo di Mario (Elio Germano).

Stasera in TV martedì 21 gennaio 2020 – i programmi Mediaset

Su Canale 5 alle 21.20 New Amsterdam – Stagione 2. Dopo essere stato coinvolto in una partita a basket da un gruppo di afro-americani, Max soccorre uno di loro che viene ricoverato al New Amsterdam.

Su Italia 1 alle 21.20 il reality La Pupa e il Secchione e viceversa. Pupe e secchioni e viceversa competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilita’ fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani.

Su Canale 20 Mediaset alle 21.05 il film d’azione Push. Un gruppo di ragazzi dotati di vari poteri paranormali devono fare ricorso a tutte le loro risorse per riuscire a nascondersi da un’agenzia governativa segreta che sta dando loro la caccia.

Su Rete 4 alle 21.25 Fuori dal coro. Le inchieste, i fatti di cronaca e i temi più caldi dell’attualità politica analizzati e commentati dal giornalista Mario Giordano.

Stasera in TV – i programmi La 7, TV8, Cielo

Su La 7 alle 21.15 Di Martedì. L’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris.

Su TV8 alle 21.30 Men in black 3. Il criminale intergalattico Boris l’Animale fugge dalla prigione LunarMax, situata sulla Luna, con l’intento di tornare indietro nel tempo ed eliminare l’agente K, responsabile di averlo arrestato e di avergli amputato un braccio. Con Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Su Cielo alle 21.15 la commedia Dieta mediterranea. Sofia è una cuoca abilissima, con una vita che ruota attorno alle pietanze, ai tre figli, al marito Tony … e all’amante Frank. Sofia si accorge che senza Frank non riesce più a cucinare al suo livello e non le rimane che convincere il marito a mettere in atto un triangolo, che non verrà visto bene dagli abitanti del paese. Come andrà a finire questa storia di sesso e cucina?