Un mese di zapping è il report mensile di dicembre 2019 del Moige (Movimento Italiano Genitori). L’osservatorio media analizza e seleziona i programmi tv e gli spot migliori e peggiori del mese, classificandoli come IN e OUT sulla base delle segnalazioni ricevute.

TV IN –

Soliti Ignoti – Il ritorno (Rai 1)

Striscia la notizia – 100 % Brumotti (Canale 5)

Esso Carburanti Sinergy (Spot)

TV OUT –

Film erotici del sabato sera ( Cielo)

La prima tentazione di Cristo (Netflix)

Santa – Il Natale con Mercedes-Benz (Spot)

Un mese di zapping dicembre 2019 – Moige -TV IN

Il quiz che segue il telegiornale è un piacevole accompagnamento alla prima serata, in un clima rilassato e all’insegna della tranquillità, pur garantendo momenti di suspense e colpi di scena derivanti dalla struttura del format.

In ogni puntata, il concorrente di turno è chiamato ad associare a otto ignoti altrettante identità. Nel gioco finale è necessario collegare a uno degli ignoti un altro personaggio, il “parente misterioso”. Tra i volti che il protagonista di puntata ha di fronte a sé, spesso c’è anche un personaggio famoso di cui, attraverso il meccanismo del gioco, si possono scoprire curiosità su hobby o passioni.

Amadeus riesce a mettere a proprio agio il concorrente e a garantire siparietti divertenti. Un programma ideale per la famiglia che può divertirsi a giocare insieme e tentare di svelare le identità nascoste, mettendo alla prova intuito e capacità di osservazione.

Significativamente al termine dell’anno vogliamo rivolgere ancora una volta un plauso a Striscia la notizia per le campagne di denuncia portate avanti da Brumotti.

La prima contro l’inciviltà di chi occupa impropriamente i parcheggi riservati ai disabili, rendendo la vita ancora più complicata a chi cerca con tante difficoltà personali di vivere una certa normalità nelle nostre città, purtroppo già scarsamente attrezzate per una mobilità senza barriere.

La seconda di denuncia alle piazze di spaccio, sempre più pericolosamente vicini ai luoghi frequentati dai bambini, dagli adolescenti e dalle loro famiglie. Battaglia quest’ultima assai importante specialmente per i giovani che purtroppo statisticamente si avvicinano alle droghe molto più che in passato e in giovanissima età. Tenere i riflettori accesi su tali luoghi è meritorio perché significa ricordare a tutti continuamente la necessità di fare prevenzione e di denunciare.

In una cameretta, un papà e la sua bambina sono comodamente sdraiati sul letto: l’uomo inizia a leggere le istruzioni d’uso dell’automobile come se si trattasse di una favola. La bambina chiede: “Fai le vocine, papà?”, e l’uomo cambia registro vocale riproducendo una voce scura e grave, suscitando nella bambina una smorfia di contentezza e soddisfazione.

La scena successiva ritrae la figlia, ormai diventata una giovane adulta, impegnata a fare il pieno di benzina presso una stazione di servizio Esso, mentre il padre, leggermente invecchiato, si trova nell’ automobile. In quest’occasione, la ragazza imita la vociona che il papà le riproduceva quando era piccola, e scocca una risata tra i due, ricordando i momenti legati all’ infanzia.

Lo spot pubblicizza i nuovi carburanti Synergy, che contengono additivi speciali per pulire e proteggere il motore. È apprezzabile che sia stato scelto il rapporto padre-figlia come nucleo centrale della pubblicità. In particolar modo la lettura di una favola, che è un momento prezioso per lo sviluppo dell’infante. Poco importa se papà legge informazioni tecniche, conta la modalità con cui queste vengono espresse: infatti, il modo giocoso permette alla bambina non solo di memorizzare più facilmente concetti complessi, ma soprattutto di interiorizzare un modello funzionale di relazione significativa.

Un mese di zapping dicembre 2019 – Moige -TV OUT

Film erotici del sabato sera

Da Ilona Staller a Francesca Dellera, già solo leggendo l’elenco degli attori è possibile comprendere il tenore dei film che il canale manda in chiaro ogni sabato sera in prima serata. Un tempo pellicole del genere non potevano andare in onda prima della mezzanotte, ormai è stato sdoganato anche il cosiddetto “porno-soft”.

Non cambia la sostanza: una programmazione scellerata che mette contenuti altamente diseducativi e “gravemente nocivi” alla portata dei più piccoli. Immagini di sesso esplicito, che svalutano l’atto sessuale e soprattutto la figura femminile.

Stiamo cercando di far assuefare le nuove generazioni a tali contenuti tramite la tv generalista per incuriosirli e rivolgerli poi a maggiori e più dannosi approfondimenti in internet?

La prima tentazione di Cristo

La satira può essere irriverente, è nella sua natura, anche al limite dell’offesa, ma ha come oggetto “comportamenti considerati vizi o difetti che vuole schernire o ridicolizzare” . Nel momento in cui si trasforma in un ridicolizzare le fondamenta di una dottrina religiosa, o anche convinzioni morali profonde e condivise, supera ogni limite. Viola il rispetto della libertà che è alla base di ogni società civile, per cui ciascuno deve poter esprimere le proprie convinzioni religiose senza essere per questo vilipeso.

A questo punto l’intento di una produzione del genere appare chiaramente altro rispetto al puro divertimento. Instillare nel senso comune una mancanza di rispetto per tutti coloro che “ancora” vivono e dichiarano pubblicamente il loro credo, o usare ancora una volta questo mezzo facile e scontato per ottenere visibilità e successo. Lo scandalo funziona sempre!

Tolto tutto questo non resta proprio niente. Il film è un prodotto di scarso valore artistico, peraltro non particolarmente divertente, di cui non si sentiva la mancanza.

Piuttosto squallido lo spot che mostra un Babbo Natale ricattato da un bambino. Intento a consegnare regali il povero Babbo Natale non si accorge che è arrivato un bambino e lo ha fotografato con un telefonino. Babbo Natale è pronto a tutto pur di non far diffondere la foto e tenta di corrompere il bimbo offrendo ogni genere di regalo.

Il bambino ne approfitta cinicamente chiedendo deciso e spietato in cambio la sua “slitta”, una Mercedes rossa fiammante. Significativo lo sguardo freddo e scuro del bambino pronto a ottenere a ogni costo l’oggetto del desiderio: nel suo sguardo nulla resta dell’ingenuità e candidezza che caratterizzano l’infanzia.

Pubblicità brutta e diseducativa.