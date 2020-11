Si chiama L’aria di domenica il nuovo programma di stampo giornalistico condotto da Myrta Merlino a partire dal 15 novembre. L’appuntamento è su La7 nel day time pomeridiano, alle 14.05. La rete di Urbano Cairo conferma, ancora una volta,la propria vocazione all’approfondimento e all’informazione.

L’aria di domenica con Myrta Merlino, anche storie comuni

Dunque un nuovo programma per la conduttrice di L’aria che tira che apre anche alle storie comuni. L’appuntamento, oramai tradizionale nel day time mattutino di La7, si trasforma in L’aria di domenica nel pomeriggio festivo. Ma tiene sempre stretto il legame con la trasmissione madre che tiene compagnia ai telespettatori ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 fino alle 13.30.

La collocazione oraria è dopo la conclusione del Tg La7 delle 13.30. Va in diretta concorrenza con il programma di Rai 3 Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata che poi, continua con Mezz’ora in più mondo.

Le due trasmissioni hanno il medesimo comun denominatore: l’attualità, la politica e i fatti del giorno. Affrontati, naturalmente, in maniera differente. Nel promo che sta andando in onda su La7, la Merlino sottolinea che mai come in questo periodo, c’è bisogno di essere uniti, anche se virtualmente. Dietro di lei uno schermo dal quale si affacciano persone in collegamento. La giornalista, nel centro, fa capire che sarà una sorta di trait d’union tra le tante facce dell’informazione. Al centro i temi di più stretta attualità, alcuni dei quali già affrontati del programma daily ma approfondito sulla scorta di nuovi aggiornamenti.

Nel cast anche Gerardo Pinto e Vauro

Myrta Merlino non è sola. Accanto a lei nel cast del talk show, ci sono anche Gerardo Greco e Vauro. Contribuiscono alla discussione che si tiene in studio. Vauro lo fa anche attraverso l’arma della vignetta e della satira. Gerardo Greco è stato in passato ospite delle trasmissioni della Merlino e di La7 dopo essere stato per un breve periodo responsabile del Tg di Rete 4.

I motivi del nuovo programma

A Myrta Merlino è stato affidato il compito di accendere il day time pomeridiano della domenica. Questa fascia oraria è sempre stata spenta, coperta da film classici del passato. La share oscillava sempre intorno all’1%.

Insomma, alla giornalista deve riuscire lo stesso colpo messo a punto da Massimo Giletti nel prime time della domenica con Non è L’Arena. Il programma, anche in questa stagione, sta crescendo in pubblico e share aumentando i consensi. E, sempre facendo riferimento a Giletti, L’aria di domenica potrebbe evocare anche L’Arena che il giornalista gestiva nel pomeriggio di Rai 1.