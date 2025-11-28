Venerdì 28 novembre, su NOVE, è in onda la puntata del 28 novembre di Fratelli di Crozza, che noi seguiremo in diretta. Il programma è proposto dalle 21:35 circa ed è guidato da Maurizio Crozza, affiancato da Andrea Zalone. Al centro della puntata ci sono, come sempre, imitazioni e monologhi, entrambi incentrati sui temi di stretta attualità.

Fratelli di Crozza diretta 28 novembre, la parodia del Ministro Nordio

La diretta del 28 novembre di Fratelli di Crozza prende il via con la parodia del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e con la Ministra per la famiglia Eugenia Roccella.

Il finto Ministro: “Non sai quanto mi ha emozionato quando mi hai detto che dobbiamo pensare alle donne che non vengono ammazzate tutto il giorno. Grazie a questo governo, 16 milioni di donne non sono state ammazzate“. La Ministra: “Pensiamo ai 50 milioni di italiani che non sono ancora diventati poveri, scriviamo più articoli su quelli che grazie al nostro governo riescono a fare la colazione”.

Il conduttore inizia con il monologo: “Roccella e Nordio formano una bellissima coppia comica. In media, 85 donne al giorno sono vittime di reato, come fa la Roccella a dire che non serve l’educazione sessuale nelle scuole?. In Italia è fondamentale che si approvi la legge del consenso, già presente in 21 altri paesi europei. 1 donna su 3 ha subito violenza in Italia, ma la Roccella si rallegra per le altre 2. Vabbè, vorrà dire che noi ci rallegreremo per gli altri paesi europei perché non hanno lei come Ministra“.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani

Fratelli di Crozza del 28 novembre continua con il finto Ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Ho delle visioni, ieri sera stavo per addormentarmi ed ho immaginato l’arrivo di un meteorite in Toscana, con un raggio di danno di circa 900 km. Se arrivasse durante il Palio di Siena, i fantini rischierebbero l’estinzione e per salvarsi dovrebbero guidare fino in Sicilia, questo è avere una visione ampia della sicurezza“.