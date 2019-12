La prova del cuoco la settimana di Natale – anticipazioni

È la settimana di Natale per La Prova del Cuoco. Il programma farà compagnia al pubblico anche in questi giorni di festa. La settimana che vi proponiamo va da oggi 23 dicembre fino al 28. Al timone come sempre Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

I due conduttori e la famiglia dei cuochi aspettano il pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12:00 su Rai 1.

La prova del cuoco – settimana di Natale anticipazioni e rubriche

Queste sono le anticipazioni di quanto accade nel corso della settimana che inizia oggi.

In uno studio particolarmente addobbato con decorazioni natalizie, la gara tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde continua. Sono previste ricette dedicate alle feste, ma non solo. Nella Prima Manche si troverà ancora un appuntamento con il temuto “Duello dei Campioni”. Ma sarà complessivamente, una puntata dedicata al “Menu di Natale”, uno scontro a partire da un ingrediente immancabile in questo periodo di festa, il cappone, e una sfida dedicata al “panettone gastronomico”.

Tante sorprese anche nelle due Prove Individuali. Si inizia dalle ricette cucinate dalle amiche dell’aperitivo Natalia Cattelani e Luisanna Messeri e da Alessandra Spinsi e Angelica Sepe. Si continua con il cotechino con le lenticchie cucinato da Marco Bottega.

E poi arrivano i fritti della vigilia di Gino Sorbillo, i tagliolini al salmone di Alessandra Spisni.

La prova del cuoco la gara finale della settimana

E, infine, la Gara Finale, nel corso della quale i cuochi cucinano insieme ai due concorrenti speciali. In pochissimi minuti vengono realizzate due ricette a partire dagli ingredienti trovati nelle buste della spesa. Vi viene aggiunta la dotazione natalizia, piena di ingredienti speciali come la frutta secca e la frutta candita.

La giuria della gara finale

La giuria di tre esperti è formata dal critico gastronomico Lorenzo Sandano dalla chef Cinzia Fumagalli e dallo storico di cucina Carlo Spallino Centonze. I tre componenti osserveranno commenteranno e giudicheranno. E certamente, non saranno più buoni solo perché è Natale.

La prova del cuoco è fruibile anche su RaiPlay.