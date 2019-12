La mia favola di Natale su Rai 2 – trama, cast, finale

Il Natale 2019 di Rai 2 è dedicato ad una serie di film tv in onda in differenti fasce orarie. La prima in onda alle 14:00 è Natale a Evergreen e la seconda, alle 15:30, ha per titolo La mia favola di Natale.

La mia favola di Natale – cast, attori, regia, riprese e location

Il secondo film che trasmette Rai 2 ha per titolo La mia favola di Natale. Il cast del film è composto dai seguenti attori Alexis Knapp, Callum Alexander, Pamela Sue Martin, Parker Stevenson, Marina Sirtis, Jane Carr, Charles Shaughnessy, Tyler Clark. La regia è di Sam Irvin (Il paese di Natale).

Le riprese si sono svolte tra New York e alcuni piccoli centri della periferia americana. La pellicola è di genere sentimentale romantico, ha la durata di 85 minuti. La produzione risale al 2017 è il titolo originale My Christmas Prince.

La mia favola di Natale – trama e finale del film tv in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Samantha, una insegnante che lavora a New York. In occasione delle festività natalizie decide di tornare nella sua piccola città natale. Samantha è fidanzata e il suo ragazzo la segue nel suo paese natale.

Samantha ha sempre creduto che il fidanzato fosse un diplomatico. Un giorno però scopre per caso la vera identità del giovane. In effetti Alex è il principe ereditario del regno di Maldevia. Il suo vero nome è Sua Altezza Reale Alexander di Maldevia.

La notizia mette Samantha in grave difficoltà. Innanzitutto non si aspettava una tale rivelazione. Inizialmente vorrebbe abbandonare Alex per restare nella vita alla quale oramai è abituata. Samantha però decide di prendersi un periodo di riflessione per cercare di capire se è pronta a lasciare la sua cattedra di insegnante per diventare una vera e propria principessa regnante.

Il finale riserverà ai protagonisti diversi colpi di scena proprio come in una bella favola in cui la cenerentola si trasforma in principessa.