Un Natale stellato su La5 – trama, cast, finale

La5 manda in onda, questa sera, il film tv Un Natale stellato. L’appuntamento è sulla rete free del digitale terrestre free Mediaset in prime time.

Un Natale stellato La5 – cast attori regia riprese location

Il cast del film tv Un Natale stellato è composto dai seguenti attori: Jonna Walsh, Nick Ballard (La vendetta della sposa), Ken Cheeseman, Sarah Fischer, Tom Kemp, Steven Breton, Zachary Breton, Ferns Francios, Kathy Harum. La regia è di John Stimpson. La pellicola ha come titolo originale The Spruces and the Pines.

Le riprese con le rispettive location si sono svolte tutte negli Stati Uniti che ha realizzato e prodotto il film tv. Il genere è sentimentale, la durata è di un’ora e trenta minuti

Un Natale stellato La5 – trama del film tv

La trama del film tv è incentrata sulla famiglia Spuce e la famiglia Pine. Ambedue i nuclei familiari possiedono un vivaio di alberi di Natale. Per anni sono state rivali, sopratutto nel corso delle festività natalizie. E’ proprio in questo periodo, infatti, che i fiori sono venduti di più e rappresentano una risorsa economica molto importante per le famiglie.

Le due famiglie da anni sono in stato di guerra. E il loro comportamento fa pensare ai Montecchi e ai Capuleti. Insomma si tratta di una vera e propria riproposizione della famosa tragedia di Shakespeare in chiave moderna. Tutte le dinamiche sono legate ai profondi dissidi esistenti tra i componenti senior delle due famiglie.

Ma lo stesso con si può dire dei figli. Che si comportano in maniera differente. Infatti Julie Pine e Rick Spine, rampolli delle due diverse dinastie, finiscono per innamorarsi. Decidono però di mantenere segreta la loro storia d’amore per timore che i rapporti tra le rispettive famiglie peggiorino.

Iniziano a frequentarsi di nascosto e il loro legame cresce prepotentemente di giorno in giorno. Per un caso fortuito i due ragazzi si incontrano proprio durante le festività natalizie.

Un Natale stellato La5 – finale del film tv

Il finale di Un Natale stellato è naturalmente positivo e in sintonia con lo spirito natalizio di cui vengono immediatamente pervasi i due giovani protagonisti.

Tra incomprensioni, divergenze e disaccordi, i due giovani innamorati riusciranno a far trionfare l’amore e a portare finalmente la pace tra i loro parenti? E’ quanto i telespettatori sapranno solo alla fine della pellicola.