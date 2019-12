Un cappotto di mille colori su La5 – trama, cast, finale

La5 trasmette questa sera il film tv dal titolo Un cappotto di mille colori. L’appuntamento è in prima serata sul canale 30 del digitale terrestre. La pellicola non fa parte della programmazione dei film di Natale.

Un cappotto di mille colori – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film tipo Un cappotto di mille colori è composto dai seguenti attori: Alyvia Alyn Lind, Jennifer Nettles, Ricky Schroder, Gerald McRaney, Carson Meyer, Hannah Nordberg, Mary Lane Haskell, Stella Parton. La regia è di Stephen Herek.

Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti in particolare nello stato del Tennessee, nella regione sud orientale degli USA.

La pellicola della durata di 80 minuti è di genere drammatico, è una produzione statunitense del 2015. Il titolo originale è Dolly Parton’s Coat of Many Colors.

La vicenda è ispirata alla storia vera di Dolly Parton, scritta da Pamela K. Long e presentata in anteprima sul canale NBC nel 2015. La pellicola è stata molto apprezzata dal pubblico ed anche dalla critica.

Un cappotto di mille colori – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista la giovane Dolly Parton (Alyvia Alyn Lind), una bambina che aspira a diventare una cantante famosa. Nell’epoca in cui inizia il racconto televisivo ha 9 anni. Siamo nel 1955 e Dolly vive nel Tennessee con la sua famiglia, i Parton. Si tratta di un nucleo familiare molto unito, messo a dura prova da una serie di difficoltà e di vicende familiari che hanno procurato loro molta sofferenza.

Dolly Parton è una ragazzina intelligente che aspira a diventare importante nella vita. Purtroppo però i problemi familiari la costringono a fare i conti con la dura realtà. In effetti la bambina comincia a soffrire fin da piccola perché la madre dà alla luce prematuramente un fratellino che purtroppo muore in tenera età.

Il finale del film e il significato del titolo

Nella parte finale del film si comprende il significato del titolo. La madre di Dolly, Avie Lee Parton (Jennifer Nettles), per ricordare il figlioletto defunto realizza con la coperta con la quale aveva riscaldato il bambino, un cappotto patchwork multicolore. Sarà proprio questo cappotto il filo conduttore di tutta la vicenda raccontata. Ecco perché il titolo del film è proprio Un cappotto di mille colori.

Quando Dolly riceve il cappotto dalla madre ne è molto orgogliosa. Purtroppo però gli amici della sua classe cominciano a prenderla in giro. Dolly diventa una bambina bullizzata come si direbbe oggi.

La ragazzina cerca di resistere ma purtroppo altri problemi familiari incombono. Il padre, Lee Parton (Ricky Schroder) non ha mai superato la morte del figlio. Con l’andar del tempo ha sviluppato una crisi depressiva che purtroppo colpisce molto presto anche la moglie. Come se non bastasse l’azienda di famiglia che si occupa del raccolto di tabacco, subisce una gravissima crisi.

La colpa è della siccità che ha colpito improvvisamente tutta la regione. La famiglia è in preda ad una sofferenza generalizzata. Sarà proprio la fede ad unirla ed a permettere di guardare finalmente al futuro.

Un cappotto di mille colori – alcune curiosità sulla pellicola e sulla cantante Dolly Parton

La pellicola avrà un sequel dal titolo originale Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love che ancora in Italia non è stato trasmesso. Inoltre Dolly Rebecca Parton, la protagonista classe 1946, è diventata una cantante famosa. Non solo ma ha unito all’attività canora anche quella di attrice ed imprenditrice.

La storia drammatica della sua infanzia l’ha spinta a farsi promotrice di azioni umanitarie. In patria è conosciuta soprattutto per la sua attività nella musica country. Ha composto oltre 3000 brani musicali.

La Parton, nella pellicola in onda questa sera su La5, è anche la voce narrante di tutta la vicenda raccontata.