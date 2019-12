Festival del Circo di Montecarlo 2019 su Rai 3 con Melissa Greta Marchetto

Il Festival del Circo di Montecarlo è giunto alla 43esima edizione. Con la conduzione di Melissa Greta Marchetto va in onda alle ore 21.20 su Rai 3 questa sera 24 dicembre. Il secondo appuntamento è fissato per il 31 dicembre sempre nella medesima collocazione oraria.

Festival del Circo di Montecarlo – edizione 2019 esibizioni e artisti

Sono 220 gli artisti, originari di 18 paesi diversi, presenti nella 43.ma edizione del Festival circense . Si esibiranno per il consueto appuntamento del 24 e del 31 dicembre su Rai3. In ambedue le serate anche quest’anno c’è Melissa Greta

Marchetto.

La Principessa Stephanie di Monaco, presidente della Manifestazione e della Giuria tecnica, ha voluto sorprendere il pubblico quest’anno. Infatti ha invitato gruppo più eccellente dell’arte circense russa: il Royal Circus, la cui direzione artistica è affidata ad un uomo geniale ed eclettico, il georgiano Gia Eradze. Si tratta di un maestro considerato una vera star in Russia. E’ apprezzato per la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione in un paese che tiene da sempre in grande considerazione la cultura circense.

Sulla pista di Montecarlo Eradze presenterà dunque una serie di numeri ad alto impatto emotivo e tecnico, il cui tratto distintivo è la magnificenza dei costumi e della messa in scena uniti alla capacità acrobatica.

Sarà presente anche la tradizione circense cinese, con la troupe acrobatica della Cina, già vincitrice di numerosi clown d’oro, che darà vita a un affresco di spettacolari equilibri.

Festival del Circo di Montecarlo – le altre esibizioni

Molte e tutte interessanti le altre esibizioni degli artisti al Festival del circo di Montecarlo. Dallo stesso Principato di Monaco arriva Nicolas Jelmoni, un giovane artista che insieme a Charlotte O’ Sullivan ha creato un numero che unisce armoniosamente la danza contemporanea con la disciplina del “mano a mano”.

E ancora Yuri Volodchenkov, il suo straordinario cavallo ”Legion” e la ballerina Avelina Kvasova, nel numero intitolato “amore Gipsy” dove la sensualità di una danza zigana si unisce alla maestria equestre proveniente dalle steppe.

E poi quattro straordinari atleti, I Prilepin, provenienti dal Bolshoj di Mosca, che danno vita ad un crescendo di salti ed equilibrismi in una coreografia ispirata a Yesterday dei Beatles. Non mancherà infine la tradizione clownesca, rappresentata quest’anno da tre giovani russi, i Without Socks.

Le origini del Festival del Circo fondato da Ranieri

Il festival circense fu fortemente voluto nel 1974 dal Principe Rainieri III di Monaco. Il sovrano, affascinato dal circo fin da bambino, volle proteggere e rilanciare quest’arte portando su un unico palcoscenico innumerevoli discipline circensi, originarie di culture diverse.

Inoltre il circo moderno ha oltre 250 anni di vita. Era il 1768, infatti, quando un ex sergente della cavalleria britannica, Philip Astley, allestì, davanti alla stazione di Waterloo, il primo spettacolo equestre arricchito da intermezzi di acrobati, prestigiatori e clown.