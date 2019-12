Film tv 26 dicembre 2019 – tutte le pellicole sulle principali reti

Anche nella giornata del 26 dicembre le principali reti generaliste propongono una programmazione all’insegna di film tv dalle atmosfere natalizie. Da Rai 1 a Rai 2, da Rete 4 e Canale 5, le pellicole si susseguono sempre sulle medesime tematiche.

Film tv 26 dicembre 2019 – programmazione

Abbiamo selezionato per voi una scelta di film e vanno in onda giovedì 26 dicembre. Naturalmente si vive ancora il clima natalizio troppo spesso portato alle estreme conseguenze di una retorica zuccherosa e melensa. Rai 1 propone alle 17:00 Anna dai capelli rossi – in pace con il mondo. In prima serata invece arriva la favola Cenerentola, nell’adattamento del 2015 di Kenneth Branagh con Lily James nel ruolo della protagonista.

Film tv 26 dicembre – Lo strano Natale di Blanca Snow su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 invece sostituisce con due film tv il factual Detto Fatto, che riprende il suo posto in palinsesto da lunedì 30 dicembre. Il primo film alle 14:00 ha per titolo Lo strano Natale di Blanca Snow. Si tratta di una pellicola del 2018 di produzione americana. La durata è di un’ora e 30 minuti. Nel caso recitano i seguenti attori: Michelle Randolph, Carolyn Hennesy, Liam McNeill, Rich Barnes, Colt Prattes, Naheem Garcia, Lisa Lynch, Rose Weaver, Andrea Lyman. La regia è di Christine Fairweather.

Il titolo originale è A Snow White Christmas. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

La trama ha come protagonista Blanca, una ragazza rimasta orfana che vive con la matrigna. Una donna cattiva che fa di tutto per appropriarsi dell’eredità del defunto marito scavalcando la figliastra.

Blanca Snow trascorrerà per la prima volta il Natale con la matrigna che le giocherà un brutto scherzo.

Quel piccolo grande miracolo di Natale su Rai 2 – trama, cast, finale

Alle 15:35 è la volta del film tv Quel piccolo grande miracolo di Natale. Anche questa è una produzione statunitense, risalente al 2018.

Gli attori che vi recitano sono i seguenti: Aimee Teegarden, Brett Dalton, Lolita Davidovich, Cassandra Potenza, Nancy Sorel, Steve Bacic, Martin Roach, Micheline Marchildon. La regia è di Gary Yates.

Questa vicenda è ispirata ad una storia vera. La protagonista è Heather Krueger, una infermiera affetta da una grave malattia. Poche settimane prima di Natale apprende che l’unica speranza per sopravvivere è un trapianto di fegato. La situazione diventa sempre più drammatica fin quando la protagonista non incontra un ex Marines che si offre volontario per donarle metà del suo fegato.

Sempre su Rai 2, alle 23:00 in seconda serata, va in onda il film Il Natale che ho sempre desiderato. Per tutte le notizie sulla pellicola vi rimandiamo alle seguenti anticipazioni.

Non è Natale senza panettone su Rete 4 – trama, cast e finale

Rete 4 propone in prime time il film tv in prima visione Non è Natale senza panettone. L’appuntamento è alle 21:25 con la pellicola che ha come protagonisti I Legnanesi. Si tratta del gruppo comico lombardo composto da Enrico Dalceri, Antonio Provasio e Leonardo Cordara. La durata del film è di un’ora e 30 minuti, la produzione italiana risale al 2019. La regia è di Marco Limberti.

La produzione è di Mediaset è la trama ha come protagonisti i tre componenti dei Legnanesi nei loro ruoli caratteristici. Enrico Dalceri è la Mabilia, Antonio Provasio è la Teresa e Leonardo Cordara è il Giovanni.

Il film racconta un nuovo capitolo della famiglia Colombo. I Legnanesi sono stati sfrattati dal cortile dove abitavano e dove è stato costruito un outlet del pandoro. Sono così costretti a trasferirsi a Napoli pronti ad iniziare una nuova vita senza però mai dimenticare le proprie tradizioni lombarde.

Canale 5 infine ripropone Un cappotto di mille colori che vi abbiamo già anticipato a questo link.