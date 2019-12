Abel il figlio del vento su Rai 1 – trama, cast, finale

Il film tv Abel il figlio del vento è trasmesso questa sera, venerdì 27 dicembre, in prima serata su Rai 1. L’appuntamento è alle 21:25 anche sul canale 501 per la fruizione in alta definizione.

Il film è una produzione austriaca del 2015 che arriva in Italia in prima visione.

Abel il figlio del vento – cast, attori, regia, location e riprese

Il cast del film Abel il figlio del vento è composto dai seguenti attori: Jean Reno (Un’estate in Provenza), Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen. La regia è di Gerardo Olivares e Otmar Penker.

Le riprese si sono svolte in Austria. In particolare nel parco nazionale Alti Tauri e nella Valle Aurina che si trova nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige.

Altre scene hanno avuto come location le Dolomiti d’Ampezzo. Le tecniche usate per le riprese sono state sviluppate appositamente per seguire la quotidianità delle aquile. Il titolo originale è Wie Brüder im Wind. La pellicola è di genere drammatico ed ha la durata di un’ora e 34 minuti.

Una curiosità: Tobias Moretti, uno degli attori protagonisti, è stato il primo poliziotto nella fortunata serie Il commissario Rex.

Abel il figlio del vento – trama del film in onda su Rai 1

La trama è incentrata su un ragazzino di 12 anni Lukas. Siamo negli anni ’50 e l’adolescente vive nell’affascinante panorama delle Alpi. Lukas vive con il padre ma tra i due non c’è un buon rapporto. Infatti il ragazzo non viene capito dal padre che vuole sempre imporre la propria volontà sul figlio.

Jean Reno ha il ruolo del guardia boschi e nello stesso tempo del narratore. Tobias Moretti invece è il padre di Lukas dal carattere burbero, freddo e distaccato. In realtà, come i telespettatori vedranno, l’uomo porta dentro di sé un dolore terribile.

Nel ruolo di Lukas c’è il giovane Manuel Camacho. Il ragazzino è una sorta di Mowgli tra le alte montagne del Trentino e delle altre cime innevate tra le quali un giorno trova un aquilotto caduto dal suo nido.

Lukas lo salva, lo nutre e tiene nascosta la presenza del rapace al padre. Potrà contribuire a farlo crescere e ad aiutarlo a combattere la dura battaglia della vita. Accanto a lui c’è Danzer, il saggio guardia boschi che gli darà consigli su come farlo crescere.

Abel il figlio del vento – il finale

Il finale ha un significato educativo. Innanzitutto si vuole mettere in evidenza l’amicizia tra umani ed animali.E poi viene sottolineata la solitudine del piccolo protagonista che trova in un aquilotto un motivo di vita.

Le riprese sono iniziate nel 2011 e si sono concluse soltanto 4 anni dopo. In effetti la pellicola è a metà strada tra un film tv e un documentario naturalistico. C’è stata la consulenza di molti esperti per seguire gli aquilotti nelle scene più difficili da filmare. In effetti molte sequenze sono emozionanti.

Vedremo mamma e papà aquila che preparano il nido per i loro piccoli su una vetta delle Dolomiti. Queste scene però sono state girate nel parco nazionale austriaco degli Alti Tauri. Qui è stato ricostruito il nido e, con l’aiuto di telecamere microscopiche ed elicotteri ultraleggeri, il regista ha potuto filmare il movimento dei rapaci.

Vi sveliamo inoltre che alcune telecamere piccolissime sono state montate proprio sulla testa dei rapaci, chiaramente in una maniera tale da non recare alcun fastidio o dolore.