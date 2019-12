Junior Bake Off Italia diretta 27 dicembre 2019

Venerdì 27 dicembre, in diretta dalle 21.15 su Real Time, va in onda la quarta puntata di Junior Bake Off Italia, con la conduzione di Katia Follesa.

Nell’ultima puntata i giudici decreteranno il “miglior mini pasticcere d’Italia”. Il vincitore, oltre al titolo, vincerà un viaggio per tutta la famiglia.

L’ospite speciale è Renato Ardovino,protagonista del programma “Torte in corso con Renato”,dedicato al cake design.

In finale sono arrivati Sofia, Simone, Dea e Giorgia.

I quattro piccoli finalisti di junior Bake Off Italia sono pronti ad affrontare con entusiasmo l’ultima puntata del talent culinario.

La prova creativa è intitolata Bake Revolution, ovvero dedicata alla piccole rivoluzioni. Con 120 minuti a disposizione, ogni concorrente deve scegliere un tema sociale che rappresenta la propria torta.

Hanno optato per la salvaguardia dell’ambiente (Simona), la lotta contro il bullismo (Sofia), la lotta contro il razzismo (Giorgia) e la forza della donne (Dea).

Il piccolo pasticcere che preparerà la torta migliore andrà direttamente alla finalissima. Gli altre tre invece dovranno affrontare la prova tecnica. Scaduto il tempo, è il momento degli assaggi. I giudici si complimentano con tutti e quattro i bambini per l’elevata qualità delle torte e dei sapori.

La torta migliore è quella di Giorgia. La piccola pasticcera andrà direttamente alla finalissima.

Junior Bake Off Italia diretta 27 dicembre 2019 La prova tecnica

La prova tecnica è un viaggio intercontinentale tra i sapori. Quattro hostess di volo di un’importante compagnia aerea hanno portato ai piccoli pasticceri degli ingredienti da utilizzare. Si tratta dei datteri di Dubai, il Dragon Fruit del Giappone, la noce macadamia dell’Australia, curcuma, zenzero e coriandolo dalle Mauritius.

In 180 minuti i concorrenti devono preparare una torta dolce ed una salata. La prima composta da frolla, frangipane e crema pasticcera alla curcuma. La seconda invece da pasta brisèe ripiena di petto di pollo con verdure e salsa agrodolce al Dragon Fruit.

Esteticamente le torte sono quasi perfette mentre ci sono dei piccoli errori nelle cotture e nell’ utiilzzo del sale.

Vince la prova tecnica Simone il quale si unisce alla prima finalista. Dea e Sofia, invece, devono abbandonare il tendone.