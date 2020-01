Venerdì 24 gennaio, in diretta dalle 21.30 su Canale 5, va in onda GF Vip 4, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Negli ultimi giorni si sono succeduti numerosi accadimenti: dal litigio presto chiarito tra Adriana Volpe e Barbara Alberti, al momento hot di Rita Rusic. Il conduttore comunicherà a Licia Nunez che la sua compagna ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

Scopriremo inoltre l’esito del televoto tra Carlotta Maggiorana ed Ivan Gonzalez.

GF Vip 4 diretta 24 gennaio 2020 nomination a sorpresa televoto eliminati

Il conduttore si sofferma subito su Rita Rusic. Nella scorsa puntata si è scontrata con Valeria Marini. La showgirl ha avuto una relazione con Vittorio Cecchi Gori, l’ex marito della Rusic. Secondo gli altri inquilini la Rusic è uscita vincente dal match. E’ riuscita a tenerle testa durante tutta la conversazione.

Nel momento dell’uscita di scena della Marini e nei giorni a venire gli inquilini si sono espressi nel confessionale proprio su Valeria.

Barbara Alberti l’ha definita “una prosciuttona con la bandiera italiana”, “oca, ignobile e ridicola”. Antonella Elia e Antonio Zequila la considerano un cessa. Le affermazioni sono stata riportate da numerose testate giornalistiche e la Marini si è offesa.

A La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti la Elia è stata attaccata duramente da Francesca Barra. La giornalista la accusa di odiare le donne. La Elia si difende spiegando che lei non è mai stata contro le donne. Ci sono solo tipologie di donne che non gradisce.

Valeria Marini ha replicato contro le offese da Silvia Toffanin a Verissimo e la puntata andrà in onda domani, sabato 25 gennaio. E’ inevitabilmente dispiaciuta ma le scivolano addosso tutti i vilipendi.

GF Vip 4 diretta 24 gennaio Il burlesque

Le donne del GF hanno regalato una frizzante serata ai maschietti della Casa con un’esibizione di burlesque.

Nella gara a colpi di seduzione ha stravinto Fernanda Lessa con dei primi piani del suo fondoschiena in perizoma. Ultima invece la Di Benedetto che non ha concesso un centimetro di pelle.

Rimanendo sul tema donne, è inarrestabile l’astio tra Fernanda Lessa ed Antonella Elia. Quest’ultima ha avuto un confronto Adriana Volpe che reputa amica e che, quasi a tradimento, si è schierata con la modella brasiliana per il suo passato complicato.

Secondo Pupo ogni concorrente deve esprimere liberamente le proprie opinioni e non tutti possono condividere il pensiero della Elia.

Anche Antonella Elia ha un passato difficile alle spalle, ha perso entrambi genitori quando era molto giovane. La madre è scomparsa quando lei aveva solo 1 anno e mezzo ed il padre a 15 anni; rimanendo così orfana. Non avendo avuto una famiglia, ha il rimorso di non essere riuscita a crearne una sua.

Quando uscirà ad aspettarla c’è il suo compagno Pietro di cui è follemente innamorata. Pietro è venuta a farle visita in Casa e i due non curanti delle telecamere si sono lasciati andare ad un lunghissimo bacio.

GF Vip 4 Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Roberta

Alfonso Signorini ora si concentra su Licia Nunez. Si torna ancora una volta a parlare dell’amore durato sette anni con Imma Battaglia. E’ noto che l’attrice non sopporta Eva Grimaldi perchè si è intromessa in un rapporto che era in crisi.

Convocata nella mistery room , la Nunez è costretta leggere un messaggio scritto su Instagram dalla compagna Barbara Eboli:

” Da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti, ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più.Buon percorso.”

Licia Nunez non riesce a comprendere a quale gesto si riferisca ma non vuole assolutamente credere che Barbara l’abbia lasciata.

Si passa ora ad un argomento più frivolo. Antonio Zequila e Michele Cucuzza trascorrono il tempo a pedalare sulla cyclette mentre ammirano estasiati Paola di Benedetto e Carlotta Maggiorana mentre si fanno la doccia.

E’ il momento del verdetto del televoto tra Ivan Gonzalez e Carlotta. Ivan deve abbandonare la Casa del Grande Fratello. Andrea Denver è il più dispiaciuto dell’uscita dell’amico.

Questa settimana gli autori hanno obbligato gli inquilini a fare le nomination prima della diretta. Hanno appuntato il nome su un cartoncino a forma di t shirt. Se lunedì era stata salvata, stavolta Fernanda è stata la più nominata. E’ quindi la prima candidata al televoto.

Il conduttore invita Paola Di Benedetto nella mistery room. La ragazza ha una relazione con Federico Rossi, componente del duo Benji & Fede. Vengono mostrate alcuni tenere immagini che la ritraggono col fidanzato. Lui le ha dedicato anche un dolce post su Instagram in cui la sostiene.

GF Vip 4 Pago e Serena

Pago in questi giorni è nostalgico e malinconico. Da un lato pensa ancora a Serena perchè è ancora innamorato, dall’altro forse è giunto il momento di pensare al futuro.

Serena nel frattempo non riesce a staccare gli occhi dalla televisione per non perdersi un istante del suo Pago.