La giustizia di una madre su Rete 4 – trama, cast, finale

Rete 4 trasmette questa sera in prima visione televisiva il film dal titolo La giustizia di una madre. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25.

La giustizia di una madre – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film La giustizia di una madre è composto dai seguenti attori: Josie Bissett, Sarah Grey, Richard Harmon, Vincent Gale (Delitto in Camargue), Spencer Drever, Mike Dopud, Beverley Elliott, Raul Inglis, Taylor St. Pierre. La regia è di Jason Bourque.

La produzione è canadese ed è datata 2015. Arriva però in Italia in prima visione soltanto oggi sabato 28 dicembre sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Le riprese si sono svolte a New York. Il titolo originale è A Mother’s Instinct. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Una curiosità: Josie Bissett è famosa per aver interpretato il ruolo di Jane Andrews Mancini nel telefilm Melrose Place. Inoltre la vicenda di La giustizia di una madre è ispirata ad una storia realmente accaduta. È un mix tra il legal thriller ricerca ossessiva della giustizia personale.

Proprio per questo motivo la critica si è suddivisa in due fazioni. Da una parte si è approvato il tentativo di portare in video una vicenda drammatica e molto attuale. Dall’altra però il cast è stato accusato di una recitazione non convincente e basata sulla ricerca dei particolari troppo voyeuristici.

La giustizia di una madre – la trama del film in onda su Rete 4

La trama ruota intorno a Nora (Josie Bissett) ed a suo marito Toby. I due sposati da anni e con due figli, decidono di abbandonare il quartiere dove si trovano per trasferirsi in una zona molto lussuosa. La loro scelta è dettata anche dalla speranza che i figli, Scarlett e Angus, rispettivamente di 17 e 5 anni possano vivere un’esistenza a più decorosa e fare delle amicizie più altolocate.

In questo ambiente però i due coniugi faticano a farsi delle amicizie. La stessa difficoltà trova anche Scarlett che continua ad avere rapporti molto contrastati con i genitori. E addirittura fa cattive amicizie.

Dopo alcuni mesi, Nora e il marito conoscono un vicino di casa molto strano e dal carattere chiuso e controverso. Si tratta di un giovane e presenta anche problemi fisici. Quando il piccolo Angus viene sequestrato, tutti sospettano che la colpa sia di questo strano vicino di casa. Il ragazzo viene interrogato dalla polizia ma, non trovando prove sufficienti per una eventuale colpevolezza, viene rilasciato.

Il finale del film

La parte finale del film è piena di colpi di scena di adrenalina. I due coniugi Nora e Toby, una volta che la Polizia archiviato il caso della scomparsa del piccolo Angus, prendono una decisione. Capiscono che devono mettere da parte i loro rancori e unire le proprie forze per collaborare insieme alla ricerca del proprio figlio.

La verità sulla scomparsa di Angus sarà sconvolgente. In un piano che appare immediatamente diabolico, ha una parte anche la figlia Scarlett che farà un gesto avventato.

Quarto Grado presenta il film La giustizia di una madre

Il film tv in onda questa sera su Rete 4 viene presentato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I due conduttori di Quarto Grado infatti anticipano i contenuti sulla storia raccontata in una anteprima di alcuni minuti. L’argomento affrontato è un caso di scomparsa e di cronaca che solo all’ultimo momento non si trasforma in una tragedia.