Domenica in 29 dicembre – gli ospiti di Mara Venier

La sedicesima puntata di Domenica in va in onda domenica 29 dicembre su Rai1 alle 14.00. E’ l’ultimo appuntamento dell’anno in corso. Dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma conduce, come al solito, Mara Venier.

Domenica in 29 dicembre – anticipazioni ospiti Mara Venier

La puntata odierna di Domenica in avrà come protagonista il noto astrologo Paolo Fox. Accanto a lui ci sono dodici personaggi famosi in rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco.

Tra gli ospiti che aiutano l’astrologo i telespettatori trovano: Giancarlo Magalli, Elisabeta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci, Martufello.

In questo ampio segmento verrà messo in evidenza il ruolo che, secondo gli esperti del settore, avrebbe l’astrologia nella nostra vita. Una tesi discutibilissima perchè, in ogni fase della nostra esistenza bisogna ricordare quanto affermavano i latini Homo faber fortunae suae. Che significa letteralmente L’uomo è artefice del suo destino.

Paolo Fox leggerà ai telespettatori le attesissime previsioni per il 2020 di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali.

Domenica in 29 dicembre – Vissani e Jerry Calà

Sempre in funzione dell’anno che sta per arrivare, Mara Venier ospita lo chef Gianfranco Vissani. Il fine è di preparare in diretta alcuni piatti per il cenone di fine anno all’insegna del risparmio. Questo spazio è dunque dedicato ai grandi preparativi che gli italiani stanno facendo per accogliere il nuovo anno.

Sarà una puntata di musica e di allegria con Jerry Calà. L’ex marito di Mara Venier canterà un mix di successi di Lucio Battisti.

Ma la padrona di casa accoglie anche Enrico Nigiotti che si esibisce con alcuni brani tratti dal suo ultimo album ‘Cenerentola e altre storie’.

Mara Venier ospita Sandra Milo

L’ attrice ed opinionista Sandra Milo, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier. L’ospite della conduttrice parla della sua carriera, dei suoi amori e del profondo affetto che la legava al regista Federico Fellini.

Infine, arriva la compagnia del musical “Priscilla“, in queste settimane in tour per l’Italia. I componenti del gruppo si esibiscono in studio con i brani ‘It’s raining man’ e ‘Colors of my world’.

La regia è di Roberto Croce.