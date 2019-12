Il mio nome è Thomas su Rai 1 – trama, cast, finale

Rai 1 manda in onda questa sera il film dal titolo Il mio nome è Thomas l’interprete principale è Terence Hill. La caratteristica è che l’attore torna alle atmosfere western che hanno caratterizzato i suoi film di maggior successo in coppia con Bud Spencer.

Il mio nome è Thomas – cast, regia, attori, location e riprese

Il cast del film è composto dai seguenti attori: Terence Hill, Veronica Bitto, Guia Jelo, Andy Luotto, Lorenzo Gasperini, Giovanni Malafronte, Matt Patresi. La regia è di Terence Hill.

Il film è una produzione Italia-Spagna. Il genere è a metà strada tra il dramma e la commedia. Ci sono anche molti elementi comici cari alla professionalità del protagonista Terence Hill. La durata è di un’ora e 35 minuti. Le riprese si sono svolte tra l’Italia e la Spagna, in particolare a Barcellona e nel deserto di Almeria.

Rai 1 manda in onda Il mio nome è Thomas a pochi giorni dall’esordio della dodicesima stagione di Don Matteo, di cui Terence Hill è il protagonista storico. Molte le novità di questo film. Innanzitutto Terence Hill abbandona la bicicletta, vera e propria protagonista della serie Don Matteo. Si mette in sella ad una motocicletta, in particolare una Harley Davidson che cura quasi in maniera maniacale ed alla quale è molto affezionato.

Con questo film Terence Hill ha voluto rendere anche omaggio a Bud Spencer, amico e collega di molte pellicole che hanno introdotto in Italia il genere spaghetti western.

La realizzazione de Il mio nome è Thomas era uno degli obiettivi che Terence Hill rincorreva da anni. Adesso ci tiene a sottolineare: «questa pellicola è l’omaggio a Carlo Pedersoli (Bud Spencer) con il quale ho lavorato per anni sempre con grande amicizia e rispetto professionale. Per me Carlo è stato un uomo di grande valenza artistica che è riuscito a catalizzare intorno ai nostri film un pubblico trasversale». Ricordiamo ai nostri lettori che la serie Don Matteo inizia il prossimo 9 gennaio su Rai 1 in prima serata. E naturalmente Terence Hill sarà ancora una volta nel ruolo del protagonista Don Matteo.

Il mio nome è Thomas – trama del film in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Thomas, un uomo del quale non si conosce il passato. In sella alla sua motocicletta affronta un viaggio tra l’Italia e la Spagna. Mentre sta per intraprendere il vero e proprio percorso che si è prefisso, incontra Lucia, una ragazza che sconvolgerà completamente i suoi piani.

Lucia ha effettuato un furto e i due loschi figuri che sono stati rapinati adesso le danno la caccia. Thomas cerca di difenderla e ci riesce. Prende con sé la ragazza e decide di imbarcarsi su un traghetto diretto a Barcellona.

Non era nei piani di Thomas portare con sé Lucia. Alla fine però ne accetta la presenza. Ma dopo qualche giorno la ragazza scompare e lui si trova di nuovo solo ad attraversare il deserto. Qui trova un posto ideale, un altopiano circondato da montagne dove decide di sostare. Il suo obiettivo è di abbandonarsi ad una serie di riflessioni e vivere a contatto con la natura.

Subito dopo trova un paese abbandonato in stile far west e qui decide di trovare casa.

Quando tutto sembrava procedere tranquillamente ricompare Lucia, che ancora una volta stravolge la sua quiete.