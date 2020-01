Sanremo 2020 – Polemiche per i prezzi troppo alti dei biglietti

Mercoledì 8 gennaio 2020, dalle 9:00 alle 14:00, inizia la prevendita dei biglietti di Sanremo 2020, prezzi che hanno già provocato delle polemiche, perché ritenuti molto alti. L’abbonamento alla platea costa ad esempio 1.290,00 euro.

La 70° edizione del Festival della Canzone Italiana si tiene al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 Febbraio 2020. Gli abbonamenti alle 5 serate si possono effettuare solo a questo sito, compilando la scheda apposita.

Il biglietto di Sanremo 2020 è nominativo e, per entrare nel Teatro Ariston, è necessario esibirlo insieme ad un documento di identità. A questo indirizzo potete trovare tutte le informazioni in merito ai biglietti, sui posti e su altri dettagli.

Sanremo 2020 – I prezzi ufficiali dei biglietti

Diamo uno sguardo ai prezzi ufficiali:

Abbonamento per la platea – 1.290,00 €

Abbonamento per la galleria – 672,00 €

Biglietti singoli platea per le prime 4 serate – 180,00 €

Biglietto singolo platea per la finale – 660,00 €

Biglietti singoli galleria per le prime 4 serate – 100,00 €

Biglietto singolo galleria per la finale – 320,00 €

Questo Sanremo 2020 inizia quindi all’insegna delle polemiche sui prezzi dei biglietti. La Rai ha però fatto notare che non ci sono rincari rispetto all’edizione precedente del Festival della Canzone Italiana.

Ed è vero, i prezzi sono identici a quelli di Sanremo 2019. Ma a quanto pare ciò non è bastato a placare le polemiche. C’è chi trova assurdo dover pagare un intero stipendio per assistere alla competizione canora.

Altri invece trovano i prezzi dei biglietti uno “schiaffo alla povertà”. Tra le polemiche, c’è però chi ironizza sulla situazione. Qualcuno ha ribadito che il costo è inferiore rispetto al concerto di Madonna, quindi non è un problema.

Le polemiche hanno quasi sempre accompagnato tutte le edizioni della kermesse e sembra che anche Sanremo 2020 non è un’eccezione a questa regola. Viene da chiedersi però come mai solo quest’anno sono stati presi di mira i prezzi dei biglietti.

Sanremo 2020 – Non tutti condividono le polemiche

Come già detto, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti non sono diversi da quelli di Sanremo 2019. Infatti, sui social qualcuno l’ha fatto notare. Mentre altri si aspettavano addirittura di dover spendere di più, per poter entrare al Teatro Ariston. Anche in questo caso c’è quindi chi non condivide le polemiche.

Critiche che difficilmente basteranno per allontanare il pubblico da Sanremo 2020. Non è la prima volta che il Festival della Canzone Italiana viene preso di mira, per un motivo o per un altro. Ma è uscito sempre indenne.

Quindi, nonostante le polemiche sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, è molto probabile che anche quest’anno il Teatro Ariston di Sanremo sarà del tutto pieno.