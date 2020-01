Il boss del Paranormal su DMax con Daniele Bossari dal 1 gennaio 2020

Da mercoledì 1 gennaio alle 21:25 Daniele Bossari, conduce Il Boss del Paranormal. L’appuntamento è su DMax con Bossari che già aveva condotto sullo stesso canale Dmax House of Esports.

Il boss del Paranormal è il nuovo programma dedicato al misterioso quanto sconosciuto mondo del paranormale. Arriva così su DMAX canale 52 un nuovo progetto a tema “soprannaturale”.

Puntata dopo puntata Bossari guiderà lo spettatore in un viaggio misterioso che attraversa e indaga gli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo.

Fenomeni inspiegabili catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone, che oggi rendono disponibili testimonianze documentali, impossibili in passato. Dunque le nuove tecnologie sembrano aver aiutato le persone a documentare le presenze paranormali e tutto ciò che vi ruota intorno.

Proprio grazie alla tecnologia è stato cambiato il modo di concepire e approcciarsi a questo tipo di eventi che superano la normale “realtà”.

Infatti ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di video che sembrano raccontare qualcosa di incredibile, che va al di là di ogni umana concezione. Naturalmente bisogna prendere sempre tutto con le dovute precauzioni e con i dubbi del caso.

Tra avvistamenti di creature marine, ombre che prendono vita, poltergeist, oggetti volanti non identificati, sarà il “Boss” Daniele ad aiutare a distinguere tra video reali e semplici bufale. In quest’ottica vengono presentati anche casi italiani di eventi apparentemente inspiegabili.

Il boss del Paranormal – quante puntate e dove vederlo

Il programma è composto da otto puntate, ognuna della durata di un’ora. Si tratta di una produzione Discovery Italia che propone di nuovo Baniele Bossari nel ruolo di conduttore

DMAX è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28.

La serie sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS dal 25 dicembre e successivamente anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

Bossari è stato anche conduttore di Mistero

Daniele Bossari non è nuovo a esperienze del genere paranormale. Per molte edizioni, infatti, ha gestito come padrone di casa e inviato il programma Mistero andato in onda su Italia 1. Adesso riprova a fare chiarezza sui tanti imbrogli legati ad un settore che ha sempre catturato l’interesse del pubblico.